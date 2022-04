La socialista Carolina Gracia, nueva alcaldesa de Orihuela tras prosperar la moción de censura contra el PP

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista Carolina Gracia es la nueva alcaldesa de Orihuela tras prosperar la moción de censura de PSPV, Ciudadanos y Cambiemos Orihuela contra el alcalde del PP, Emilio Bascuñana.

En una sesión plenaria extraordinaria, los votos de 14 ediles de PSPV, Ciudadanos y Cambiemos han valido para destituir a Bascuñana. Los concejales, en el escrito de la moción de censura, han aludido a la "nula predisposición al diálogo del alcalde".

El texto de la moción rechazaba el "bloqueo institucional" de la corporación municipal durante "buena parte de la legislatura" y se ha constatado la "reiterada falta de voluntad de acuerdo del grupo popular". Así, los ediles han rechazado ser "cómplices de la complacencia" porque la "gestión sigue paralizada". Hasta ahora, PP y Ciudadanos compartían el gobierno de la ciudad.

Gracia ha prometido su cargo y ha recibido la vara de mando tras la votación, que ha contado con los 14 votos a favor de PSPV (seis), Ciudadanos (cinco) y Cambiemos Orihuela (tres); frente a los 11 en contra de PP (nueve) y Vox (dos). El final de la sesión ha discurrido entre aplausos y algunos gritos en la sala.

La nueva alcaldesa ha abierto el turno de intervenciones en el pleno con una referencia a Miguel Hernández. Entre loas a la ciudad, Gracia ha instado a configurar un ayuntamiento que "actúe como un potente motor que reactive las oportunidades y mejore la calidad de vida de los vecinos".

Por ello, ha manifestado la "responsabilidad de pasar a la acción" y ha reivindicado que la moción es un "cambio meditado y analizado de manera meticulosa", así como una "decisión legítima y democrática" ante los "sucesivos fracasos de gestión".

"RESPONSABILIDAD, URGENCIA Y NECESIDAD"

El portavoz de Ciudadanos y que continuará como vicealcalde, José Francisco Aix, ha justificado la moción por "responsabilidad, urgencia y necesidad" frente al "freno a las inversiones y la ausencia de presupuesto durante cuatro años". Así, Aix ha señalado que "aquí hay hombres agotados y necesidad de refresco" y ha aseverado que su coalición con el PP "nunca fue un gobierno y nunca fue una coalición".

Por ello, ha apostado por "superar estas circunstancias" e iniciar una "nueva etapa" basada en la "reactivación económica, las políticas públicas" y por generar una "Orihuela más sensible" con los sectores de la población en exclusión social. "A usted señora Gracia sí le vamos a dar el sí", ha dicho, le ha remarcado que cuenta "con la confianza de Ciudadanos" y se ha mostrado convencido de hacer "lo bueno y lo correcto, aunque no sé en qué orden".

Desde Cambiemos Orihuela, que apoya la moción, María García ha defendido la "normalidad democrática" y la "higiene institucional" que supone esta moción. Para la portavoz, "un alcalde que no ha conseguido aprobar un presupuesto desde 2018 debe dejar el cargo". También ha asegurado que Bascuñana "se ha disparado en el pie al decir que tiene conocimiento de irregularidades desde hace siete años y no ha hecho nada al respecto".

Para Cambiemos "no es suficiente este cambio, pero es necesario". García ha confiado en que "Orihuela durante este breve mandato va a ser un lugar más amigable para la igualdad y la diversidad". Gracia será la segunda mujer que accede a la alcaldesa del municipio.

"ME VOY CON LA CABEZA BIEN ALTA"

Por su parte, el ya exalcalde, Emilio Bascuñana ha dicho irse "contra su voluntad" y "con la cabeza bien alta, orgulloso de la gestión, con la conciencia tranquila y las manos muy limpias". "Me voy orgulloso de que me echen por no ceder a chantajes, inmoralidades e irregularidades", ha indicado, al tiempo que ha reconocido irse "sin rencores" hacia la persona que ocupe la alcaldía, ha dicho sin mencionar a Gracia.

Tampoco ha hecho mención a Ciudadanos, su hasta ahora socio, pero sí ha criticado a los que "buscan que otra alcaldesa les permita pasar las líneas rojas que nunca he consentido pasar para perjudicar a nuestro pueblo ni nada que fuera ética o legalmente reprobable". "Ese es el principal motivo de las desavenencias", ha agregado y ha esperado que Orihuela "quede pronto liberada de los que vienen a servirse en lugar de a servir".

El tono de la sesión ha subido cuando el portavoz del grupo 'popular', Rafael Almagro, ha reprochado a los firmantes de la moción que "la suma de tres moribundos no suma una persona sana" y les ha instado a "no tocar mucho": "Déjenlo todo bien para nuestra vuelta", les ha espetado, y ha augurado que en 2023 los 'populares' gobernarán en España, la Generalitat y Orihuela.

Por su parte, Vox ha señalado que "no va a ser un buen día" para Orihuela, aunque no apoyan tampoco la gestión de Bascuñana. La portavoz, María Asunción Aniorte, ha acusado a Ciudadanos de "ser tan responsables como el PP de la mala gestión como el PP" y ha criticado que Cs y PSPV eran "enemigos hasta hace unos días".