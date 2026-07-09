Las sociedades musicales se reivindican como "patrimonio cultural vivo" con un ciclo de 25 conciertos

Ciclo de conciertos Som Patrimoni de la FSMCV - FSMCV

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) inicia este fin de semana la campaña 'Som Patrimoni', un ciclo compuesto por 25 conciertos que recorrerá las tres provincias con el objetivo de visibilizar a las bandas "como patrimonio cultural vivo, profundamente arraigado en los municipios valencianos".

La primera cita tendrá lugar este sábado, 11 de julio, a las 20:30 horas, con la actuación de la Unión Musical de Benidorm en la plaza de l'Hort de Colón. A partir de este concierto inaugural, la programación se extenderá hasta el 9 de octubre con actuaciones protagonizadas por sociedades musicales federadas de Alicante, Castellón y Valencia.

Esta iniciativa se celebra en "un momento especialmente significativo para el movimiento musical valenciano", ya que la candidatura de las sociedades musicales para su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco ya ha sido presentada ante la Generalitat Valenciana, un paso fundamental en el camino hacia su proyección y reconocimiento internacional, subraya la federación en un comunicado.

Este recorrido cuenta con dos reconocimientos institucionales previos: la declaración de las sociedades musicales valencianas como Bien de Interés Cultural Inmaterial por parte de la Generalitat Valenciana y su reconocimiento como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por parte del Gobierno de España.

"Las sociedades musicales valencianas abren escuelas, salas de ensayo y auditorios, generan comunidad, educan a generaciones de músicos y sostienen una red cultural única. Som Patrimoni es una invitación a explicar esa realidad desde los escenarios y a hacer visible que detrás de cada banda existe una historia colectiva", explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Cada una de las actuaciones se iniciará con la lectura del manifiesto 'Som Patrimoni', "reforzando así la dimensión compartida de un ciclo que combina música en directo, apoyo a las sociedades musicales y reivindicación patrimonial".