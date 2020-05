Solo el 10% de la hostelería valenciana reabre en el primer día de 'Fase 1'

"Emocionante" reapertura de terrazas en la playa de la Malvarrosa con aforos permitidos al completo, higiene extra y distancia de seguridad

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) calcula que solo el 10% de los establecimientos de hostelería ha reabierto en el primer día de la 'Fase 1' de desescalada del confinamiento aunque confía en que el número irá aumentando en los próximos días y de cara al fin de semana.

El balance de las primeras horas de la jornada es "positivo" para la FEHV, cuyos asociados han destacado la "buena respuesta" y el "civismo" del público cumpliendo las normas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas para evitar el contagio de la Covid-19.

En la playa, el presidente de la Asociación de Hosteleros Restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, ha resaltado la "emocionante" reapertura de las terrazas del paseo marítimo que desde las 9.00 horas de la mañana y tenían colas esperando para entrar, "disciplinadas" y guardando la distancia de seguridad.

En concreto han abierto cuatro de los 12 establecimientos que se distribuyen a lo largo del paseo marítimo, aunque la idea es ir abriendo dos más cada día hasta llegar al fin de semana con el 100% abierto. "Había mucha ilusión y la respuesta del público valenciano ha sido excepcional de 10", ha valorado, "agradecido", en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, la semana pasada, cuando pensaban que la ciudad pasaba a Fase 1 y se quedó en la Fase 0, "el golpe económico y moral fue muy duro", así que ahora algunos locales han preferido esperar a ver la reacción de los usuarios antes de "tirarse a la piscina vacía porque la hostelería ya no tiene margen de error", ha advertido.

Y es que la semana pasada los establecimientos invirtieron entre 5.000 y 6.000 euros en la reapertura: la mitad en medidas de higiene que siguen siendo válidas ahora pero la otra mitad en género perecedero que ya no sirve, ha lamentado. De hecho, el 90% de l hostelería valenciana no ha podido abrir "y no sabemos si podrá".

"GANAS DE VOLVER A VIVIR"

Este lunes sin embargo, Miralles valoraba que en su restaurante 'La Alegría' era tal cal su nombre indica, pues tenían todo completo para el resto de la jornada y la caja, incluso con el 50% de la terraza en funcionamiento --en cumplimiento con las medidas de seguridad-- estaba siendo mayor que antes de la Covid-19. "La gente tiene muchas ganas de volver a vivir", ha manifestado.

No obstante, ha lamentado las "dudas" todavía por resolver en cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ha reclamado poder extenderlos hasta finales de año, dado que el sector maneja un "escenario absolutamente precario" en 2020. "A pesar de que ahora la reacción está siendo positiva, cuando venga el frío augura que habrá menos gente en la calle y gran porcentaje de la facturación procedía del turismo", que tardará en recuperarse, ha explicado.

En este sentido, desde la FEHV ha querido insistir en que el sector se encuentra en un "momento muy complicado" todavía en esta primera Fase 1 con "incertidumbres" todavía en relación a los ERTE y "problemas por resolver" como la financiación o los alquileres para los que siguen reclamando una solución.

Desde su punto de vista es necesario adoptar un "plan especial para el sector turístico" con medidas de acompañamiento que permitan la supervivencia de las empresas como la de extender los ERTE hasta finales de año. También han reiterado su llamamiento a la responsabilidad de todo el colectivo empresarial y también de la ciudadanía para conseguir mantener con éxito esta Fase 1.

En ese sentido, la FEHV ha lanzado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales para concienciar de la importancia de cumplir las normativas de seguridad en los establecimientos de hostelería para preservar la salud tanto de clientes y personal de hostelería.