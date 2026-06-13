La solución del paseo García Lorca permitirá laminar la movilidad que generará las 8.300 viviendas previstas

Recreación del paseo García Lorca - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los desarrollos urbanísticos en marcha en el entorno y dentro del mismo ámbito del futuro paseo García Lorca implicarán la construcción de 8.300 viviendas (Parque Central 4.999 San Marcelino 774, Camí Real 568, Moncayo 194, Ingenieros 447, Artilleros 838, Malilla Sur 300. Malilla Norte 244 y Escultor Hino 272). La falta de vivienda es "una necesidad urgente que apremia a todas las grandes ciudades". De ahí que el desarrollo de estos planes urbanísticos en los próximos años resulte fundamental para paliar esta situación, ha señalado el consistorio en un comunicado.

Estos desarrollos urbanísticos generarán movimientos adicionales que se generan (atracción/generación) que supondrán un incremento de 20.400 vehículos respecto a la actualidad. Por ello, tal y como ha explicado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, "no es recomendable que la futura demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos (PAIs) sea absorbida únicamente por los viales exclusivamente que existen en la actualidad, la calle San Vicente, la Carrera de Malilla y la avenida Ausiàs March".

El diseño del parque Central y del paseo García Lorca responde "única y exclusivamente" al análisis riguroso que han hecho los técnicos municipales con el asesoramiento de ingenieros expertos externos. Este análisis define además una estrategia que contempla al nuevo paseo García Lorca como "manera de laminar la parte de la movilidad".

El estudio realizado concluye que si por la calle San Vicente en la actualidad pasan 23.200 vehículos al día, con la solución propuesta por el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV-PSOE, y contando todos los desarrollos ejecutados, se preveía que fueran 32.000 vehículos al día, un 38 por ciento más que actualmente. En cambio, con la propuesta Paseo García Lorca, por san Vicente pasarán 18.700 vehículos, menos de los que pasan incluso en la actualidad (un 20% menos que en la actualidad, un 41% menos que con el corredor verde).

En carrera de Malilla en la actualidad pasan 10.200 vehículos al día, con el corredor verde estaba previsto 13.900 vehículos al día (un 36% más que en la actualidad), mientras que con la solución del paseo pasarán a 8.800 vehículos al día, incluso menos que en la actualidad (un 14% menos que en la actualidad, un 36% menos que con el corredor verde).

En Ausiàs March en la actualidad pasan 56.200 vehículos al día, con el corredor verde 69.000 vehículos al día (un 22% más), mientras que con la solución del paseo pasarán 61.700 vehículos al día, un 10% menos que con el corredor verde.