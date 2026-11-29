Archivo - Una persona vota en un colegio electoral.- Javier Escriche - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha otorgado 13 diputados al PP, diez al PSPV-PSOE, siete a Vox y tres a Compromís-Front Valencià. Estos son los nuevos representantes valencianos en Cortes Generales.

Por el PP, la fuerza más votada, irán al Congreso 13 diputados. Son seis de Valencia (María José Catalá Verdet, Ricardo Gabaldón Gabaldón, Belén Hoyo Juliá, Fernando De Rosa Torner, Esperanza Reynal Reillo y Luís Javier Santamaría Ruíz); cinco de Alicante (Macarena Montesinos De Miguel, César Sánchez Pérez, María Gómez García, Joaquín Melgarejo Moreno y Celia María Lastra Díaz) y dos de Castellón: Elena Albalat Aguilella y Óscar Clavell López.

Serán diez los diputados del PSPV: cinco por Valencia (Pilar Bernabé García, Arcadi España García, Rebeca Torró Soler, José Enrique Muñoz Lladró y Carmen Martínez Ramírez); tres por Alicante (Antonio Alfonso Francés Pérez, María del Pilar Gay Bódalo y Fulgencio José Cerdán Barceló) y dos por Castellón: María Jiménez Román y Sergio Bou Ayza.

En el caso de Vox, habrá siete diputados: tres por Valencia (Ignacio Gil Lázaro, Ana María Bellver Alcántara y Carlos Flores Juberías); tres por Alicante (David García Gomis, Ana María Cerdán Martínez y José María Sánchez García) y uno por Castellón: Alberto Asarta.

Por último, Compromís-Front Valencià ha obtenido dos escaños por Valencia que ocuparán Àgueda Micó y Alberto Ibáñez y uno por Alicante, para María Teresa Pérez.