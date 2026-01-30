Estos son los municipios donde más viento se ha registrado esta noche: hasta 76 km/h

Publicado: viernes, 30 enero 2026 8:53
VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha dejado esta noche vientos de hasta 76 kilómetros por hora (km/h) en algunos municipios como el de Vilafranca, en Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A Vilafranca le ha seguido Alcoi (Alicante), con vientos de hasta 63 km/h; Villena (Alicante), con 59; Atzeneta, con 61; y Llíria, con vientos de hasta 52 km/h.

Por su parte, desde los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia y Castellón han informado de que no ha habido incidentes relevantes esta noche por el viento.

