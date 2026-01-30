Estos son los municipios donde más viento se ha registrado esta noche: hasta 76 km/h

Archivo - Un hombre anda por el paseo de la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El temporal ha dejado esta noche vientos de hasta 76 kilómetros por hora (km/h) en algunos municipios como el de Vilafranca, en Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A Vilafranca le ha seguido Alcoi (Alicante), con vientos de hasta 63 km/h; Villena (Alicante), con 59; Atzeneta, con 61; y Llíria, con vientos de hasta 52 km/h.
Por su parte, desde los consorcios de bomberos de Alicante, Valencia y Castellón han informado de que no ha habido incidentes relevantes esta noche por el viento.