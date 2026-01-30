Sonia Borruey deja su acta de diputada autonómica para hacerse cargo de la empresa municipal de Paterna

Sonia Borruey y José Antonio Sagredo en el centro de la imagen. - REMITIDA PP PATERNA

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) ha aprobado el nombramiento de Sonia Borruey Montolio como nueva directora general de la entidad, una vez producida la salida voluntaria del hasta ahora director general, Francisco Javier Martínez, que se reincorpora a su anterior puesto como jefe de Personal en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El nombramiento, explican, "tiene como objetivo cubrir la Dirección General de la empresa pública" y conlleva la renuncia al acta de diputada en Les Corts Valencianes, al tratarse de un cargo incompatible con el ejercicio del mandato parlamentario y que requiere dedicación plena, en coherencia con la naturaleza ejecutiva de la responsabilidad asumida.

GESPA es una empresa pública de servicios con más de 500 trabajadores, por lo que el Consejo de Administración ha optado por "un perfil con conocimiento directo del municipio, experiencia acreditada en gestión administrativa y capacidad para dirigir estructuras organizativas complejas", justifican sus responsables.

La incorporación a la Dirección General de Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) se hará efectiva en los próximos días, una vez formalizada su renuncia al acta de diputada autonómica. Desde el Ayuntamiento y el Consejo de Administración se ha agradecido la labor desarrollada por Francisco Javier Martínez al frente de la empresa municipal y se le ha deseado éxito en su nueva etapa profesional

Sonia Borruey es licenciada en Derecho, con formación de posgrado especializada, entre la que destacan el Máster en Ordenación del Territorio por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), equivalente al actual máster en abogacía, informan.

Inició su trayectoria profesional en empresa privada en los ámbitos del derecho urbanístico, mercantil y civil, y posteriormente ejerció por cuenta propia en el ámbito del derecho privado.

Es vecina de Paterna y ha sido concejala del Ayuntamiento. Antes de su etapa parlamentaria, desempeñó responsabilidades de dirección y coordinación como jefa de gabinete en la Mancomunidad de l'Horta y en la Vicepresidencia Segunda de la Diputación de Valencia.

La designación de Borruey ha sido criticada por los grupos de la oposición, ya que se trata de la expareja del alcalde socialista, José Antonio Sagredo.

RETRIBUCIÓN ANUAL DE 67.850 EUROS

El Grupo Municipal del PP ha censurado que el primer edil haya nombrado como gerente de la empresa pública a su expareja "con una retribución anual de 67.850 euros", decisión que, a su juicio, "genera una fuerte controversia política y social".

Los 'populares' recuerdan que, además, es hija de quien fuera alcalde de la localidad Francisco Borruey y agregan que "la acumulación de cargos y retribuciones ha suscitado dudas sobre la idoneidad, ética y posibles incompatibilidades del nombramiento además de ser la mujer del propio alcalde".

MÉRITO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por ello, el Partido Popular ha votado en contra de esta designación y ha anunciado que ha puesto el caso en conocimiento de los servicios jurídicos del partido "con el objetivo de analizar si el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades que deben regir el acceso a este cargo".

El PP cree que este nombramiento "proyecta una imagen negativa de las instituciones y alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la gestión pública, especialmente en un contexto en el que se exige mayor ejemplaridad y rigor a los responsables políticos".

Por su parte, la portavoz de Compromís en el consistorio, Carmen Gayá, ha considerado que "lo más grave de este nombramiento es que Sagredo nos ha llevado esta candidata a la votación sin aportar ningún currículum ni información sobre su experiencia ni tampoco acreditación en la dirección de empresas".

"Nos piden un acto de fe a ciegas. No sabemos si valdrá o no para el cargo porque el alcalde no ha considerado necesario dar ninguna explicación", lamenta.

En esta línea, la representante de la coalición argumenta que el hecho de que la elección sea lega no la convierte "ética ni aceptable". "La libre designación no puede convertirse en una excusa para colocar a familiares en puestos clave sin transparencia ni garantías de capacidad".

"Des de Compromís per Paterna denunciamos este uso personalista de las instituciones públicas. Paterna no es una empresa familiar. Exigimos explicaciones inmediatas, tota la documentación del nombramiento y la rectificación de una decisión que daña gravemente la credibilidad de la empresa municipal y del Ayuntamiento", concluye.