Sorprenden a dos menores intentando robar un coche aparcado en Manises

La Policia Local de Manises identifica a dos menores como responsables del asalto de un vehículo - POLICÍA LOCAL MANISES

VALÈNCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Manises (Valencia) ha identificado a dos menores de edad como presuntos responsables del asalto de un vehículo estacionado en la ronda Jaume I de la localidad.

El pasado viernes, los agentes se personaron en esta zona tras el aviso de avistamiento de dos personas comportándose de manera sospechosa junto a un coche aparcado, informa el cuerpo municipal.

En el momento de su llegada, los policías comprobaron que un menor se encontraba en la parte trasera de un vehículo cuya luna estaba fracturada de manera violenta, y junto a él había otro menor de edad.

Ambos menores estarían, presuntamente, cometiendo un intento de robo de las pertenencias ubicadas dentro del vehículo en el momento en el que aparecieron los agentes. A continuación, los presuntos autores del delito fueron identificados. Tras comprobarse su minoría de edad, se dio aviso a sus tutores legales y los hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

En fechas recientes, la Policía Local ha detectado un incremento de robos en el interior de vehículos, con similar modus operandi: identificación de vehículos estacionados en la misma zona de poca concurrencia, fractura de lunas, daños dentro de los propios vehículos y extracción de pertenencias.

Es por eso que los cuerpos de seguridad local se encontraban cerca del lugar de los hechos realizando tareas de vigilancia, lo que les permitió llegar de manera prácticamente inmediata tras el aviso, evitar el robo y detener a los presuntos autores.

AUMENTO DE LA VIGILANCIA

Por otro lado, gracias a la coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional de la comisaría de Quart de Poblet, recientemente se han llevado a cabo hasta cuatro detenciones de dos varones adultos que han incurrido en el mismo tipo de delito y en la misma zona.

La problemática resulta en la reincidencia de los delitos, ya que los autores son puestos en libertad a la espera de juicio. Como consecuencia, se ha llevado a cabo una comisión integrada por las fuerzas de seguridad competentes para adoptar medidas específicas al respecto e incrementar la vigilancia.