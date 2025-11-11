Sorprenden a un vendedor con más de 1.000 prendas falsificadas en Venta del Moro

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre que portaba en su vehículo 1.063 prendas de ropa falsificadas de diferentes marcas. El valor total de las falsificaciones en el mercado ronda los 78.000 euros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación se inició cuando los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas en una estación de servicio de la A3 a su paso por Venta del Moro. En un momento dado observaron a una persona que portaba en su vehículo una gran cantidad de prendas de ropa.

Al realizar una serie de comprobaciones, los efectivos verificaron que las prendas eran falsificadas y procedieron a inventariar todo el material e investigar al portador por un delito contra la propiedad industrial.

Se trataba de un hombre senegalés, de 31 años, que trataba de transportar la mercancía hasta Granada para venderla en varios puntos de venta ambulante.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil del Puesto de Sinarcas. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Requena.