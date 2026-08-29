SOS Hostelería pide a Ayuntamiento y Gobierno medidas de apoyo a los establecimientos afectados por incendio de El Saler

Guardias civiles desalojan El Saler a causa de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

SOS Hostelería, organización representativa de autónomos y empresarios del sector de la hostelería en toda España y miembro de Conpymes se ha dirigido al Ayuntamiento de València y a la Agencia Tributaria en la capital de la Comunitat valenciana para solicitarle medidas de apoyo a los establecimientos afectados por el incendio de El Saler.

"No solo los establecimientos más cercanos al incendio, sino el total de estos en El Saler han tenido que cesar su actividad ante el corte de accesos durante varios días. Así, pues, más de 20 locales de hostelería han tenido que dejar de trabajar durante un periodo de máxima afluencia de público al coincidir el incendio con el final de las vacaciones y el regreso a la capital de mucha gente", ha subrayado SOS Hostelería en un comunicado.

Por parte de la organización, se espera que el Ayuntamiento aplace el pago del IAE y de flexibilidad con las próximas tasas previstas en el calendario fiscal de la ciudad de Valencia. En el caso de la Agencia Tributaria, para SOS Hostelería es "importante" aplicar alguna medida ya sea sobre el pago aplazado del IVA o de los autónomos. La administración general del Estado también puede tomar medidas como el aplazamiento de los TC recuerdan desde SOS Hostelería.

Para el presidente de SOS Hostelería, Rafael Asensio, "la administración ha de mostrar flexibilidad cuando suceden desgracias como este incendio y ha de apoyar a la actividad económica".