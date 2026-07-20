Spanish Brass califica de "espectacular" su actuación en la final del Mundial: "Una experiencia que nunca olvidaremos"

Spanish Brass interpreta el himno de España en la final del Mundial - Tom Weller/dpa

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El quinteto valenciano de metales Spanish Brass, encargado de interpretar el himno nacional de España en la final del Mundial de fútbol que se celebró en Nueva York este domingo, ha calificado la actuación de "espectacular" y "maravillosa". "Una experiencia que nunca olvidaremos"

Así lo ha puesto de manifiesto uno de los integrantes de la formación, el trombonista Inda Bonet, quien ha explicado a Europa Press que, desde que les contactaron para participar en el evento deportivo, "ha sido todo muy intenso, un no parar".

"El momento de salir al campo fue impresionante. Ver a las 80.000 personas y a todas las cámaras de televisión esperándonos fue espectacular. Una experiencia que, sin duda, nunca olvidaremos", ha expresado.

A pesar de ser convocados solo dos días antes del partido, "el trato ha sido maravilloso y ha sido una experiencia inolvidable", ha insistido el instrumentista, que ha detallado: "Llegamos el sábado convocados a las 9.00 horas para ensayar, comprobar el sonido, el montaje y como ubicarnos".

Spanish Brass compartió backstage y comedor con el resto de artistas que participaron en la ceremonia, entre ellos Shakira, BTS, Tom Cruise o Justin Bieber. "Coincidir con tanta gente es una pasada", ha añadido Bonet, que también ha señalado que se hicieron fotos con todos.

El grupo ha precisado que no hubo ningún inconveniente ni problema y fue todo "rodado" y "maravillosamente bien". El trombonista ha afirmado que se llevan "muchas anécdotas de este día".

La FIFA pidió información de Spanish Brass --una formación valenciana que suele actuar en Estados Unidos-- a su 'manager' el pasado miércoles 15 de julio, sin brindarles una confirmación de si habían sido seleccionados hasta el viernes.

Inda Bonet ha manifestado que "no conocen muy bien los motivos por el que les han elegido", pero que desde la federación les aseguraron que "ya les conocían de un concierto que ofrecieron en Madrid".