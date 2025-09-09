Una spin-off de la UJI recibe 186.000 euros para sus métodos de desinfección y esterilización ante microorganismos

Archivo - La spin-off de la UJI Molecular Sustainable Solutions recibe una inversión de BeAble Capital para impulsar sus métodos de desinfección y esterilización - UJI - Archivo

CASTELLÓ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Molecular Sustainable Solutions SL, spin-off de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha conseguido una inversión de 186.000 euros por parte de BeAble Capital, fondo líder en Science Equity especializado en tecnologías científicas disruptivas, para impulsar sus métodos de desinfección y esterilización.

Estos métodos creados por Molecular Sustainable Solutions son "más potentes y sostenibles que los actuales", así como "capaces de combatir microorganismos especialmente resistentes y peligrosos", como el hongo Candida auris, conocido popularmente como el 'hongo asesino', según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Con esta inversión, Molecular Sustainable Solutions podrá acelerar la maduración de su tecnología y avanzar hacia una "rápida salida al mercado", reforzando su posición como referente en soluciones innovadoras para la salud pública y la sostenibilidad.

La compañía, integrada en Espaitec --el Parque Científico y Tecnológico de la UJI--, se convierte así en la primera spin-off de la universidad pública de Castellón en obtener financiación de un fondo de capital riesgo (Venture Capital).

Las soluciones desarrolladas por la empresa permiten una desinfección microbiológica "rápida y altamente eficaz, sin necesidad de equipos complejos, ni compuestos corrosivos". Estas características resultan "especialmente valiosas" en sectores como el hospitalario, el farmacéutico y el alimentario, donde es "crucial" frenar la propagación de patógenos como Listeria o Salmonella. Solo en España, estas bacterias generan cada año en torno a 180 alertas sanitarias.

El químico Carlos Estévez, actual CEO de la empresa, junto con los investigadores de la UJI Eduardo García Verdugo, Santiago Luis Lafuente y Víctor Sans Sangorrín, fueron los responsables de transferir la tecnología patentada a la spin-off en 2023, coincidiendo con su constitución.

El trabajo desarrollado en el Grupo de Química Supramolecular y Sostenible del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica --dirigido anteriormente por el profesor Santiago Luis y actualmente coordinado por Eduardo García Verdugo-- ha sido "decisivo" para el descubrimiento de los innovadores agentes de esterilización que sustentan el proyecto.

Además de sus avances en este ámbito, el grupo impulsa el desarrollo de soluciones con un "gran potencial de aplicación", como tecnologías para la detección de alérgenos en superficies en la industria alimentaria. También destaca por sus innovaciones en química verde, con patentes que permiten transformar el CO2 en productos químicos de alto valor añadido y procesos para reciclar residuos plásticos, como las espumas de poliuretano, contribuyendo así al impulso de la economía circular.

La inversión pública y privada en tecnologías del 'Deep Science' (o tecnologías basadas en la ciencia) es cada vez más importante. Por ello, el Science Equity BeAble Capital ha invertido, desde 2018, en más de 40 compañías españolas con tecnologías altamente disruptivas y sostenibles en sectores clave para la economía como la química verde.

Almudena Trigo, fundadora y presidenta de BeAble Capital, ha recalcado que "invertir en sectores que resuelvan desafíos para nuestra supervivencia, como la eliminación de contaminantes, energía más verde y mejor almacenamiento, agua, revalorización de residuos o nuevos materiales con un alto componente rentable y sostenible nos permitirá, como país, posicionarnos en el núcleo duro de la reindustrialización europea, tan necesaria hoy".

EFECTIVIDAD "60 VECES SUPERIOR"

La tecnología disruptiva de Molecular Sustainable Solutions se basa en un "innovador" ácido peroxicarbónico formulado a partir de reactivos "sencillos, económicos, no tóxicos y fácilmente disponibles en el mercado".

Con esta solución, la spin-off española ha logrado una efectividad de esterilización "hasta 60 veces superior al mejor agente microbicida existente", demostrando una "eficacia extraordinaria" frente a patógenos críticos como el Candida auris, que suele provocar brotes en hospitales de todo el mundo.

Carlos Estévez, cofundador y CEO de Molecular Sustainable Solutions, ha considerado que este apoyo inversor supone "un hito estratégico que facilitará la escalabilidad de nuestra tecnología, contribuyendo a preservar millones de vidas y reduciendo el impacto ambiental, imprescindible para procesos de limpieza, desinfección y esterilización".