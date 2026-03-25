St. Paul & The Broken Bones actuarán el 12 de noviembre en la sala Auditorio Roig Arena

Cartel del concierto de St. Paul & The Broken Bones - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación St. Paul & The Broken Bones actuará en la sala Auditorio Roig Arena de València el próximo 12 de noviembre. Formados en Birmingham (Alabama) en 2011, la banda de soul "ofrece poderosas actuaciones actuaciones en directo cargadas de emoción", destaca la organización del evento en un comunicado.

El grupo está conformado por Paul Janeway (vocalista), Jesse Phillips (bajo), Browan Lollar (guitarra), Kevin Leon (batería), Al Gamble (teclado), Allen Branstetter (trompeta), Chad Fisher (trombón) y Amari Ansari (saxofón).

Su sexto álbum supone una renovación creativa, que fusiona el espíritu aventurero de la banda con un regreso a sus raíces más soul y centradas en la canción.

Grabado en los legendarios FAME Studios y producido por Eg White (Adele, Celine Dion), el disco combina grooves de psych-funk, baladas con toques de góspel y detalles de rock cinematográfico.

Temas como 'Sushi and Coca-Cola' y 'Going Back' reflejan tanto una introspección personal como la identidad más profunda que la banda ha desarrollado tras más de una década de evolución.

St. Paul & The Broken Bones han compartido escenario con The Rolling Stones, Lizzo y Black Pumas. Además, han actuado en festivales como Coachella, Glastonbury o Lollapalooza. Combinando rock & roll, soul y R&B, la banda continúa "cautivando a audiencias de todo el mundo".

Las entradas para el concierto de St. Paul & The Broken Bones salen a la venta el viernes 27 de marzo a las 11h en la web www.roigarena.com.