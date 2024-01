St. Pedro, alejarse del "sueño supersaturado" de Miami para abrazar sus raíces con un bolero en el Benidorm Fest

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras cuatro años en Miami viviendo el "sueño supersaturado", st. Pedro quería volver a Tenerife, tanto que hasta se lo prometió a su madre en una canción. "Tenía una necesidad de volver a las islas con los míos", explica el cantante, que al final se decidió en enero de 2023. Desde entonces, se puso a componer para "reconectar" con sus raíces y un año más tarde, está en el Benidorm Fest con un bolero titulado 'Dos Extraños'.

"Quería reconectar, volver un poco a las raíces y, ¿qué hay más raíz que lo que escuchaban nuestros padres y madres cuándo éramos niños?", cuenta el tinerfeño Pedro Hernández, el nombre real de st. Pedro, en una entrevista con Europa Press. "Antes en el coche tenías un CD de Juanes y te estabas comiendo el CD de Juanes todo el año constantemente", recuerda.

Ahora, en lo que califica como "el mejor parón" de su vida, se ha dedicado a componer y a escribir con artistas de su tierra: "Estábamos haciendo un disco, nos juntábamos para hacer música sin pretensión ninguna, simplemente juntarnos a ver qué pasaba y terminamos con un disco en las manos". Y dentro de ese disco, 'Dos Extraños'.

"Se abrieron los plazos para Benidorm y dijimos, 'mira, vamos a presentar alguna canción'. Teníamos como 39 para elegir", explica sobre su tema, que narra "un amor largo que no siempre es bonito y que cuando termina es muy, muy feo, y que se intenta ver si se puede reconducir". "Prometía tan bonito cuando nos conocimos, inventamos una historia y la creímos, pasaron años, nos amamos, nos hicimos tanto daño, que ahora somos dos extraños", es el estribillo.

No se moja a decir si es una historia propia: "No me gusta mucho decir de dónde viene, para que cada uno saque su propia conclusión". "a mí me encanta el misterio, y también lo que hacían los artistas antes, como Luis Miguel, que solo se le veía en ocasiones contadas y como con un aura de misterio y de estar glorificado", añade.

Persiguiendo el sueño de formar parte de este 'star system' que admira, st. Pedro fue aprendiendo a tocar música y acabó llegando a la final de La Voz en 2017. Tras ello, se fue a Miami a hacer música, donde recuerda el 'shock' cultural: "En Canarias nos criamos demasiado cómodos porque todo es demasiado bonito alrededor nuestro, después sales al mundo y te das cuenta de que no es lo mismo".

Pero sí explica: "Si yo no hubiera hecho todo lo que hice antes, es decir, hacer literalmente la calle con mis colegas, montar conciertos con nuestro equipo y buscándonos la vida para hacer nosotros el sonido y conseguirlo todo, sin eso, no habría apreciado igual y no habría aprendido tanto en Miami".

Además, añade: "Sin lo que aprendí en Miami, tanto lo bueno como lo malo, no estaría apreciando como aprecio a día de hoy cada 'like', cada comentario, cada 'tweet', que es eso que te llena cuando no tienes un aplauso", subraya.

Y es que en Miami, se vive un "sueño supersaturado" y no el "sueño americano", que era "una cosa de los 60 y 70": "Ahí, como una lata de sardinas, todo el mundo está intentando hacer lo mismo todo el rato".

"EL SUEÑO AMERICANO ESTÁ EN ESPAÑA"

"Ahora mismo, lo que conocemos como el sueño americano está aquí en España. Hay muchas más oportuinidades, la gente todavía tiene como mucha inocencia y en la industria todavía parece que esté casi en pañales. Realmente, en cuanto a todo lo que se puede hacer, de momento todavía es todo campo", opina.

Y una de esas es el Benidorm Fest. "Cuando nos llamaron tuvimos que revisar un poco el formato de la canción que teníamos originalmente para ser lo más televisivo, porque al final, no es lo mismo cuando haces música para un disco, y si la vas a llevar a un programa de televisión o conciertos, siempre hay que arreglar cosas", cuenta.

A esta oportunidad, decidió presentarse con un bolero: "Forma parte del discurso del disco mío, quiero centrarlo todo en estilos que la gente lleva escuchando en Canarias muchas décadas y por ello, entendemos social y culturalmente la música latinoamericana más nuestra".

Precisamente, ha explicado que busca "introducir a gente que quizá no está tan metida en este tipo de géneros y llevarles un pedacito de esta cultura". También, el encuentro entre varias generaciones: "Es lo que pasa cuando haces música sin pensar en cómo la va a recibir la gente, sino haciéndolo desde dentro hacia fuera y no pensando en estímulos externos, sin pensar en el negocio, sino por hacer arte, por amor al arte".

De este tipo de canciones estará lleno su nuevo álbum, que saldrá a mitad de febrero, tras el Benidorm Fest. Todavía no puede revelar el nombre del álbum, pero sí que tiene previstos "un montón de conciertos" en el resto del año.

Sin embargo, no se ha visualizado todavía en uno de los posibles escenarios de esas actuaciones: el del Malmö Arena, donde este año se celebra Eurovisión el 11 de mayo. "Quiero encontrármelo con la menos información posible para vivirlo de la manera más pura. Al final, dentro de 20 años no te acuerdas de cómo tú te veías, sino de cómo te lo encontraste".

"A mí desde el principio se me dijo que, cuando te metes en esto, es para terminar representando a España en Eurovisión. Si no vas con esa mentalidad y vas como a aprovechar la promo, la gente lo huele a millas. Tienes que estar dispuesto a ir a todo y a olvidarte un poco de ti y de tus barreras, porque al final estás representando a tu país, no a ti", ha manifestado.