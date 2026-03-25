'Stabat Mater Dolorosa' lleva a Rambleta un barroco "conmovedor" en clave contemporánea

Jacobo Christensen, director de Nostrum Mare Camerata - REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta y Nostrum Mare Camerata continúan el ciclo 'Clàssica a la Cambra' con una de sus propuestas "más conmovedoras": 'Stabat Mater Dolorosa', una versión escénica y musical de la célebre obra de Giovanni Battista Pergolesi que se representará el próximo 31 de marzo en el centro cultural valenciano.

Como antesala, el 30 de marzo, Factoría Rambleta acogerá el encuentro 'Los músicos te lo cuentan. Conversaciones antes del concierto', un espacio de diálogo abierto en el que los intérpretes compartirán con el público su visión artística, el proceso creativo y las claves de esta propuesta.

Este encuentro previo forma parte de la filosofía del ciclo 'Clàssica a la Cambra', que apuesta por generar nuevas formas de relación entre artistas y público. Lejos de un formato académico, 'Los músicos te lo cuentan' se plantea como una conversación cercana, desenfadada y rigurosa al mismo tiempo.

Los intérpretes abordarán cuestiones como su lectura de la partitura, las decisiones interpretativas o el significado que la obra tiene para ellos, invitando tanto a melómanos como a músicos y público general a profundizar en la experiencia del concierto desde la curiosidad y el disfrute.

El concierto del día 31 propone "una nueva mirada sobre una de las obras vocales más conmovedoras de la historia", señala la organización en un comunicado.

"VIAJE EMOCIONAL"

'Stabat Mater Dolorosa' se presenta como un "viaje emocional y visual" que transita entre la espiritualidad barroca, la poesía mística y la expresión dramática. La música de Pergolesi, compuesta en 1736 poco antes de su muerte sobre el texto medieval atribuido a Jacopone da Todi, transforma un material austero en una extraordinaria variedad de sonidos y estados de ánimo.

Concebida originalmente para la meditación privada de una fraternidad aristocrática napolitana, la obra destaca por unas frases de clara impronta operística y un elegante equilibrio expresivo que ya fascinó a los músicos de su tiempo, consolidándose hasta hoy como una de las grandes cumbres de la música religiosa.

En esta propuesta de Nostrum Mare Camerata, bajo la dirección de Jacobo Christensen, la interpretación trasciende los límites convencionales combinando rigor histórico, sensibilidad y libertad creativa.

La versión presentada en La Rambleta incorpora un diálogo escénico entre los versos originales del Stabat Mater y la traducción realizada por Lope de Vega, generando un juego entre música, palabra e imagen que actualiza la intensidad emocional de la obra sin perder su raíz litúrgica.

El concierto contará con las voces de Quiteria Muñoz (soprano) y Ángela Lindo (mezzosoprano), junto a Marta Estal, responsable del recitado y el concepto escénico. La interpretación musical correrá a cargo de Nostrum Mare Camerata, dirigida por Jacobo Christensen.

El ciclo 'Clàssica a la Cambra' se consolida como un proyecto que propone otra forma de vivir la música clásica, apostando por formatos cercanos, espacios no convencionales y una relación más directa entre público e intérpretes.

Con 'Stabat Mater Dolorosa', el ciclo da un paso más en su recorrido, ofreciendo una propuesta que combina tradición y contemporaneidad, profundidad artística y accesibilidad, en una experiencia que va más allá del concierto para convertirse en un verdadero encuentro con la música.