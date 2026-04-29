Stars Gala vuelve al Principal de Alicante con las figuras del ballet "más destacadas"

Stars Gala vuelve al Principal de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stars Gala vuelve al Teatro Principal de Alicante con las figuras del ballet "más destacadas" de la actualidad. Entre ellas, la bailarina principal del Teatro Mariinsky, Maria Ilyushkina, en un espectáculo que se celebrará el próximo 25 de julio organizado por la Asociación Nacional de Ballet Profesional.

En esta cita actuarán los primeros bailarines y solistas de formaciones como el Dutch National Ballet de Ámsterdam, el Czech National Ballet de Praga, el Ballet de la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, el Musa Jalil Tatar Opera and Ballet Theatre de Tartaristán o de los "prestigiosos" teatros Mariinsky, Mikhailovsky o Novosibirsk (NOVAT) que ofrecerán un "completo espectáculo con un programa compuesto por obras románticas, clásicas y neoclásicas principalmente", detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Las estrellas invitadas estarán acompañadas por un cuerpo de baile de jóvenes bailarines de manera que las piezas interpretadas reunirán a un centenar de artistas sobre el escenario, añade.

Entre las novedades de la actual edición se encuentra el debut en España de la primera bailarina del Mariinsky Maria Ilyushkina, quien es la artista "más joven de la historia en ser promovida a la máxima categoría de la prestigiosa compañía y cuna del ballet".

Además, Stars Gala pone el acento en una obra "escasamente programada" en los teatros internacionales, 'Laurencia', de Vakhtang Chabukiani, basada en la obra 'Fuenteovejuna', de la que se ofrecerá un fragmento. Y, a petición del público, vuelve la obra 'Class Concert', de Asaf Messerer.

El adagio de Giselle, el 'Pas de Deux' de El Talismán y el "estreno absoluto" de una nueva pieza del coreógrafo Anton Valdbauer forman parte del programa que se dará a conocer al completo próximamente.

ENTRADAS Y PRECIOS

La recaudación de Stars Gala se destinará a respaldar un programa de becas y apoyo directo a jóvenes bailarines de ballet en situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Desde la Asociación Nacional de Ballet Profesional destacan que su "compromiso es fomentar el ballet clásico como un arte beneficioso para toda la sociedad y colaborar con artistas que comparten los valores de este arte escénico", añade el Ayuntamiento.

Las entradas para Stars Gala están a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Principal de Alicante. Los precios de las entradas van desde los 30 hasta los 60 euros.