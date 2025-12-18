STEPV, CCOO y ANPE denuncia que Educación quiere cambiar unilateralmente el funcionamiento de las bolsas de interinos

Archivo - Imagen de recurso de una pizarra escolar - GVAEDUCACIÓ - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y ANPE han denunciado este jueves que la Conselleria de Educación propone cambiar unilateralmente e "imponer" el funcionamiento de las bolsas de interinos, a través de una orden, una decisión que advierten que se denunciará si no se redacta en forma de acuerdo y que será "motivo de conflicto".

Así lo han indicado en respectivos comunicados tras la Mesa Sectorial celebrada este jueves para tratar la propuesta de orden que sustituirá el acuerdo de profesorado interino de 2010.

STEPV ha exigido el mantenimiento del acuerdo como regulación de las bolsas. El sindicato ha cuestionado, en primer lugar, la sustitución del acuerdo por una orden y ha rebatido los argumentos de la Conselleria para justificar el cambio, que ha centrado en que la normativa que regula las bolsas es "dispersa" y es necesario un "documento único".

Para el sindicato, este argumento es "muy débil" porque solamente es necesario negociar un nuevo acuerdo para unificar las dos addendas actuales que complementen el de 2010 y que también serviría "para introducir determinadas mejoras".

Además, subraya que un acuerdo "obliga a todas las partes a negociar" mientras que una orden no requiere el aval sindical. Por tanto, considera que es un "retroceso clarísimo". STEPV celebra que el resto de sindicatos también hayan sido "firmes" en el mantenimiento del modelo de acuerdo como norma reguladora de las bolsas.

STEPV ha denunciado también la pérdida de condiciones laborales del profesorado interino en aspectos recogidos en la propuesta de orden, como la "expulsión" de la bolsa de trabajo de las personas que no hayan pedido plaza los dos últimos años o la "eliminación de la posibilidad de repetir vacante en puestos de difícil provisión", entre otras cuestiones.

Finalmente, se ha decidido celebrar una segunda mesa sectorial para que la Conselleria dé respuesta a las propuestas planteadas. STEPV advierte que si no se mantiene la fórmula de acuerdo, en lugar de la orden, para las bolsas de interinos, será "un nuevo motivo de conflicto" y, además, "totalmente innecesrio".

Por su parte, CCOO PV ha avisado a la Conselleria de Educación que si el funcionamiento de las bolsas de interinos se cambia, lo denunciará "si no se redacta en forma de acuerdo" y pide que se convierta en una "mejora y actualización del actual acuerdo con los sindicatos".

Según recalca CCOO, el acuerdo de 2010 "está vigente" por lo que si se "impone" una orden "cerrada", la impugnará y llevará a los tribunales. El sindicato ha anunciado que hará propuestas para tener un documento base de acuerdo de interinos como, por ejemplo, eliminar las adjudicaciones de difícil cobertura y sustituirlo por un sistema de bolsas "permanentemente abiertas".

Igualmente, ha pedido que todas las sustituciones sean hasta el 31 de agosto "siempre cuando no vuelva el titular, ya que la finalización a 30 de junio no tiene justificación legal". El sindicato también opta por que los docentes desactivados en bolsa puedan seguir así y no ser expulsados a los dos años.

ANPE ha rechazado también la "imposición" de una orden "unilateral" y reclama "negociar y mejorar" el acuerdo vigente. El sindicato defiende que el actual sistema de bolsas de interinos ha sido configurado a través de un acuerdo con las organizaciones sindicales "modulado con sucesivas modificaciones, que han permitido garantizar la cobertura de puestos docentes y una estabilidad relativa del colectivo".

"REGULACIÓN UNILATERAL"

Por tanto, el proyecto de orden presentado por la Conselleria "derogaría ese marco negociado, sustituyéndolo por una regulación unilateral que puede introducir cambios en el acceso, permanencia y exclusión en las bolsas, en la duración de los nombramientos, entre otros aspectos".

El sindicato ha subrayado que "actualizar" la normativa no puede convertirse "en sinónimo de derogar las mejoras de los acuerdos alcanzados, ni de debilitar las garantías de estabilidad y de seguridad jurídica del profesorado interino".

ANPE ha exigido a la administración que confirme si su intención es denunciar el actual acuerdo para "imponer" esta propuesta de orden, aunque el director general de Personal no ha contestado a esta cuestión.

Para ANPE, la vía legítima "más óptima" para modificar el sistema es tomar como base el acuerdo vigente, por lo que ha exigido "continuar con la negociación con una nueva Mesa Sectorial en la que tenga respuesta de la intención de la Conselleria".