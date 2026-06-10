STEPV, CCOO y UGT, abiertos a seguir negociando en julio y a que la huelga "hiberne" antes que desconvocarla

Manifestación de docentes. Archivo, - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

STEPV, CCOO PV y UGT-PV han mostrado este miércoles su disposición a seguir negociando con la Conselleria de Educación sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida en la Comunitat Valenciana, que vive su quinta semana. Además, han abogado por la opción de suspender temporalmente durante el verano la convocatoria de huelga, para poder retomarla si fuera necesario, antes que desconvocarla por completo.

Así lo han trasladado Marc Candela (STEPV), Xelo Valls (CCOO) y Maite Tarazona (UGT) en declaraciones a los medios tras una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.

Estos tres sindicatos convocantes del paro finalizarán este miércoles a las 20.00 horas la consulta lanzada a sus bases para valorar la nueva propuesta de acuerdo remitida por la Conselleria en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida que desde el 11 de mayo se desarrolla en la educación pública valenciana no universitaria.

Candela ha explicado que trasladarán este jueves los resultados de la consulta a Educación, aunque ha avanzado que habrá "unos cuantos" puntos en los que los afiliados no estarán de acuerdo con la última propuesta remitida por la administración. A partir de ahí, ha indicado, intentarán "retomar la negociación para acabar de incluir las medidas que aún quedan pendientes y mejorar sustancialmente el acuerdo para el profesorado".

Como temas más problemáticos, ha apuntado al valenciano, que "sigue estancado" y a los salarios, sobre el que ha criticado que Conselleria "lo que ha hecho es simplemente enviar un cuadro propagandandístico de cómo quedará la nómina en 2028, siempre y cuando haya presupuesto y siempre y cuando el que esté gobernando en ese momento interprete que lo que dice el acuerdo es lo que dice ese cuadro, cuando no es así".

También ha señalado que los sindicatos querían recuperar las 30 horas de formación semipresencial en los ciclos formativos para el próximo curso, algo que Educación ha aceptado pero de manera progresiva en cuatro cursos.

Sobre las ratios de alumnos por aula, Candela ha reconocido que "se ha avanzado" en la última propuesta, pero considera que debería ir más, al igual que en las plantillas docentes para "recuperar las que se recortaron de escuelas oficiales de idiomas (EOI) y de conservatorios".

En este contexto, preguntado por las dos posibilidades de suspender la huelga temporalmente o desconvocarla, ha explicado que esto último supondría tener que volver a anunciarla con diez días de antelación si se decidiera volver a convocar, mientras si se suspendiera se podría retomar "al día siguiente" y "de forma inmediata". A su juicio, tiene "más beneficios" esta segunda opción para no "perder tiempo" y poder "controlarla" desde los sindicatos.

El coordinador de STEPV también ha restado importancia a que el curso educativo finalice la semana que viene, ya que considera que "la negociación no tiene por qué estancarse" aunque haya acabado. "De hecho, en julio es cuando más negociaciones hacemos en la Conselleria, porque se tienen que cerrar las adjudicaciones, las comisiones de servicios y las instrucciones de inicio de curso. Julio es un mes muy intenso de negociación, por lo que no hay problema y no se acaba la negociación porque acabe el curso".

Desde CCOO, Valls ha destacado que este jueves trasladarán a Educación "el sentir mayoritario del profesorado" a partir de los resultados de la consulta, con la intención de que también puedan valorar las "mejoras" introducidas en la última propuesta.

LA "PRESIÓN EN LA CALLE"

Unas mejoras que ha relacionado con la "presión en la calle" durante las manifestaciones del último mes: "Sin eso, la huelga no se hubiera convertido en una cuestión del gobierno valenciano y se hubiera quedado a las puertas de la Conselleria".

De cara a los próximos meses, también ha abogado por una suspensión temporal o "hibernación" de la huelga para "continuar la lucha cuando la gente comience de nuevo a estar en las aulas de forma activa". Y ha coincidido en que están "acostumbrados a negociar en juio".

Por parte de UGT, su responsable de Ensenyament, Maite Tarazona, no ha querido adelantarse a los resultados de la consulta porque "siempre es una sorpresa" lo que se encuentran en la Conselleria cuando son convocados allí: "Iremos a la mesa con los resultados y que la consellera (Carmen Ortí) los valore como quiera. Lo importante es saber qué piensan los compañeros".

"Y a partir de ahí, si llega el momento de firmar, se firmará; si no, se firmará más adelante. Podemos adherirnos en cualquier momento, eso no es problema", ha argumentado respecto a si llegarán a un acuerdo con Educación.

Tarazona ha puesto en valor las movilizaciones de las últimas semanas porque cree que, de no ser por la presión, "los puntos estarían exactamente igual que el primer día, aunque la Conselleria no quiere reconocer esta situación". Ha reconocido que "se han aportado muchas mejoras" en la última propuesta, pero ha pedido esperar a la consulta para que los afiliados digan si son suficientes o no.