STEPV dice que los atrasos e impagos" profesorado se han "agravado y diversificado" en el inicio de este curso

Cerca 700 personas de las 1.074 consultadas por el sindicato no han cobrado la nómina o complementos correspondientes

VALÉNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) que "los atrasos e impagos en las nóminas del profesorado valenciano se han agravado y diversificado este inicio de curso".

El sindicato afirma, en un comunicado, que "nuevamente en este curso muchas personas no han cobrado la nómina de septiembre o complementos correspondientes (trienios y sexenios)" y "hay tribunales de oposición que todavía no han cobrado o profesores técnicos de Formación Profesional que ha pasado a Secundaria y continúa cobrando como A2".

La organización sindical ha realizado una encuesta entre el profesorado con el fin de conocer "de primera mano los impagos y las deudas pendientes" --trienios, sexenios, cargos personales, tribunales de oposición, etc.-- que se han producido en el abono de esta primera nómina de septiembre por parte de la Conselleria.

A día de hoy, 5 de octubre, han contestado 1.074 personas que se encuentran en casuísticas muy diversas que "no hacen más que constatar una realidad que se produce año tras año --los atrasos e impagos en las nóminas del profesorado valenciano--, pero que desgraciadamente se ha agravado y diversificado este inicio de curso". De estas personas, cerca 700 personas no han cobrado la nómina, de acuerdo a los datos recabados por STEPV.

Por situación administrativa, 662 son funcionarias de carrera, 329 son funcionarias interinas y las 84 restantes que son funcionarias en prácticas, alcanzando, como podemos comprobar, la totalidad de situaciones administrativas. Mientras que por provincias las incidencias se han distribuido de la siguiente manera: 46,6% en la Dirección Territorial de Valencia, 34,9% en la de Alicante y 18,5% en la de Castellón.

Por otro lado, STEPV recalca que se han registrado incidencias en todos los cuerpos docentes, siendo más representativas entre el profesorado de Secundaria con 637 respuestas (59,1% de los encuestados) y el cuerpo de maestros con 335 respuestas (31,1% de los encuestados).

El 42%, 378, han sido adjudicados el 23 de agosto, en las adjudicaciones de verano. El resto han sido adjudicados a lo largo de septiembre o son funcionarios de carrera que han cambiado de destino a través del concurso general de traslados, de las comisiones de servicios o, incluso, que han reingresado a la docencia desde la situación de excedencia.

La mayor parte de profesorado que no ha cobrado la nómina son, o bien interinas o personas que han adquirido la condición de funcionariado de carrera a través del concurso de méritos, algunas de ellas con muchos años de servicios prestados para la administración pública valenciana y que han visto cómo, "repentinamente", se han quedado este mes sin ingresos.

En cuanto a los atrasos, los más significativos, según STEPV, son los que hacen referencia a los trienios y sexenios, con 204 personas que manifiestan no tenerlos regularizados en la nómina.

TRIENIOS Y SEXENIOS

Subraya el sindicato "los impagos de los trienios y sexenios del año de prácticas de 2019-2020, donde hay un acuerdo para pagar del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 que a estas alturas todavía no se ha aplicado". También son "sangrantes" los impagos de las personas que han actuado como miembros de tribunales en procesos selectivos, 55 de estas personas son de las convocatorias de oposiciones de 2022, a pesar de que también se han manifestado impagos de cursos anteriores.

En otra línea, destacan que dos tercios del profesorado de PTFP que se ha integrado en el cuerpo de secundaria ha manifestado que todavía no ha cobrado como grupo A1, cuando el cambio de cuerpo en el ámbito administrativo ya se ha hecho efectivo. Finalmente, también hay 181 personas que no han cobrado o tienen atrasos en el cobro del complemento en lo referente al cargo unipersonal (miembros de equipo directivo, jefaturas de departamento, etc.).

STEPV trasladará estas incidencias a la Conselleria de Educación para que "las subsane lo antes posible y no se vuelva a repetir en la nómina de octubre".