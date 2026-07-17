Un agente franco de servicio colabora en identificar a los autores de un hurto con 'abrazo cariñoso'

Agente en investigación - OPC

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil colabora en la identificación de los autores de un hurto llevado a cabo en una finca de la ciudad de València mediante la técnica del 'abrazo cariñoso'. Tras la detención pudo recuperarse la cadena de oro sustraída, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado día 13 del presente, un agente de la Guardia Civil, franco de servicio, observó a una joven salir de su finca en València.

Algunos vecinos lo alertaron de haber observado a esta persona recorriendo el edificio y teniendo contacto físico con algunos de ellos, momento que aprovechaban para sustraerles objetos mediante la técnica del 'abrazo cariñoso'.

El agente, con el objetivo de poder obtener información sobre los autores, decidió realizar una batida por las calles adyacentes y observó a una joven salir de otra finca, acceder a la vía pública y subir a un vehículo.

El guardia civil, para verificar que se trataba de la misma joven, se acercó al vehículo y reconoció sin género de dudas a la misma joven junto a otras dos personas, todas ellas con rasgos de Europa del Este.

Tras el paso del vehículo, el agente realizó fotografías al vehículo y los ocupantes. Al percatarse, huyeron del lugar. El agente llamó al '112' para informar de los hechos, aportó matrícula y características del vehículo.

Posteriormente, recibió una llamada de la Jefatura Superior de Policía Nacional informándole de que el vehículo había sido localizado y sus ocupantes detenidos.

En el momento de la detención, tan solo una hora después de que el guardia civil franco de servicio se percatara de los hechos, se recuperó una cadena de oro valorada en 2.000 euros, la misma que había sido sustraída esa misma mañana. Además, otra joven se encontraba en búsqueda, detención y personación en Alcoi (Alicante) por hurto.

La colaboración ha sido llevada a cabo por un agente franco de servicio perteneciente al Equipo de la Comandancia de Valencia y la detención de los autores por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.