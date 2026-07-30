Delegación descarta que el origen del incendio se produjera por causas naturales o una imprudencia agrícola

CASTELLÓ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Delegación de Gobierno descarta que el origen del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó se produjera por causas naturales o por una negligencia relacionada con quemas de temas agrícolas. El Seprona tiene detectados dos focos diferenciados y separados en el espacio en la zona donde se inició el fuego.

Así, lo ha señalado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al término de la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada.

En ese sentido, ha explicado que Bueno "no hay ninguna evidencia que pueda decir" que el origen del incendio sea "por una causa natural", ni tampoco esté relacionada por una negligencia por quemas agrícolas porque es "monte y está muy cercano a las viviendas".

De hecho, el Seprona de la Guardia Civil "tiene detectados dos focos diferenciados y separados en espacio", que estarían cerca de los barrios que se evacuaron en la Vall d'Uixó, donde se originó el fuego, y "a partir de ahí establece una línea de investigación".