Sucesos.- Detenidas dos mujeres en Oliva cuando intentaban robar carteras a personas mayores

Una de las detenidas en la operación - OPC

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres en la localidad valenciana de Oliva cuando presuntamente trataban de sustraer las carteras a personas de avanzada edad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Con motivo de un dispositivo especial para prevención de robos en el mercado de Oliva, se estableció un dispositivo tendente a la identificación de autores de los diversos hurtos. Estos se venían produciendo, especialmente, los días de mercado semanal.

Los agentes, en uno de los dispositivos, observaron a dos mujeres que, aprovechando la aglomeración en una de las paradas, sustraían una cartera. La víctima era una persona de avanzada edad y de nacionalidad extranjera.

Las autoras fueron sorprendidas 'in fraganti' por parte de los agentes, que lograron recuperar las carteras con el dinero y la documentación.

Se trata de dos mujeres de 21 y 25 años y nacionalidad búlgara a quien se les atribuye un delito de hurto. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.