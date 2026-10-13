Herido un hombre tras recibir un tiro por la espalda

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido en València tras recibir un tiro por la espalda, según han informado fuentes sanitarias y policiales.

Los hechos han ocurrido en la tarde de este martes en las inmmediaciones del Palacio de Congresos en circunstancias que la Policía Nacional investiga.

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, ha recibido un disparo por la espalda presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido ha sido atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente ha procedido a su evacuación a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde permanece ingresado y está siendo intervenido quirúrgicamente.

La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del suceso y dar con el paradero del presunto autor material de los disparos.