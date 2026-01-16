Intervienen marihuana, hachís y productos con cannabidiol en cuatro locales de Valencia

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado en un municipio de la provincia de Valencia cuatro establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos con cannabidiol y han detenido a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, de entre 25 y 52 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes comenzaron las investigaciones tras tener conocimiento el pasado mes de septiembre de que en distintos comercios de un municipio valenciano dedicados a la venta de productos con cannabidiol -CBD- se estarían suministrando cogollos de marihuana y hachís, incluso a menores de edad.

Tras varias pesquisas, los investigadores vigilaron cuatro establecimientos comerciales que podrían estar ofreciendo productos y sustancias presuntamente ilegales.

Finalmente, inspeccionaron los locales e intervinieron en total 487 dosis de cogollos de marihuana, con unos 3.876 gramos de peso; 285 dosis de hachís, con aproximadamente 662 gramos de peso; 31 cigarros tipo 'porro'; 41 vapers, 12 botes de chicles, 63 chupachups, 19 cajas de bolsas de té y siete cajas con gotas tranquilizantes, todo ello con contenido en CBD.

Los policías, además, detuvieron a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, en relación con estos hechos, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Los arrestados han quedado en libertad tras ser oídos en declaración, una vez advertidos de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.