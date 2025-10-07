Sueltan 36 tortugas bobas en la playa de La Marina de Elche (Alicante) tras un año de cría vigilada en el Oceanogràfic

Varias tortugas bobas entran en el agua en la playa de La Marina de Elche (Alicante) - OCEANOGRÀFIC

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La playa de La Marina de Elche (Alicante) ha acogido este lunes la suelta de 36 tortugas bobas ('Caretta caretta') nacidas en 2024 procedentes de los dos nidos registrados el pasado verano en el litoral ilicitano. Los ejemplares, que han pasado un año en las instalaciones del Oceanogràfic de València, han entrado al mar coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat.

Al acto, que ha estado abierto al público, han asistido el alcalde de Elche, Pablo Ruz; la concejala de Educación, María Bonmatí; el edil de Medio Ambiente, José Antonio Román; la pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina, y Beatriz Dominguez, en representación de la Fundación Oceanogràfic, además de vecinos, escolares, técnicos del Oceanogràfic y voluntariado ambiental.

"El mar no debe ser un espacio desierto, sino lleno de vida. Hoy reafirmamos el compromiso de Elche con la conservación y con el futuro de nuestras playas", ha destacado el alcalde, quien ha subrayado que "la presencia de tortugas es la mejor señal" de que el litoral ilicitano es "virgen" y "natural" y está "lleno de vida" que "seguir cuidando y protegiendo".

El Oceanogràfic ha explicado en un comunicado que el verano de 2024 situó a Elche como uno de los "puntos clave" de anidación de tortuga boba en la Comunitat Valenciana con dos nidos registrados. El primero se localizó en Arenales del Sol a mediados de junio y, días después, un segundo nido apareció en la misma zona, lo que confirmó "el valor ecológico de la costa ilicitana para la especie".

Como es habitual, siguiendo los protocolos establecidos, una parte de los nidos se trasladó a las incubadoras controladas del Oceanogràfic "para garantizar su desarrollo" mientras el resto permaneció en la playa bajo la vigilancia de voluntarios.

CRÍA CONTROLADA

Tras la eclosión de los huevos, las tortugas permanecieron un año en el acuario valenciano, donde recibieron alimentación adaptada, control ambiental y atención veterinaria. Este proceso, enmarcado en el programa Head Starting, tiene como objetivo "incrementar la tasa de supervivencia de las crías durante las fases más vulnerables de su desarrollo, antes de ser devueltas al medio natural un año después".

Beatriz Dominguez, coordinadora de la Fundación Oceanogràfic, ha detallado que "la Comunitat Valenciana está viviendo un hecho histórico, ya que cada año hay más nidos de tortuga boba" en sus costas, "lo que es una gran noticia".

"Con este programa conseguimos que la tasa de supervivencia de la especie aumente en el medio natural a más del 90 por ciento, lo que garantiza que nuestras costas sigan poblándose de esta especie tan emblemática", ha explicado Dominguez.

En el acto de este lunes también han participado alumnos del CEIP La Marina, que han asistido a las explicaciones de los técnicos de la Fundación Oceanogràfic sobre la biología y conservación de la especie.

También han intervenido los grupos de voluntariado que colaboraron en la protección de los nidos y vecinos del municipio, que han acompañado la entrada al mar de los 36 neonatos. Con esta suelta, Elche despide la temporada de sueltas de tortugas marinas nacidas en 2024 en la Comunitat Valenciana.