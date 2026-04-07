Sueños para bebés y un viaje musical, propuestas en familia de la Sala Off Kids de València

El musical familiar 'El Viaje de Greta'. - REMITIDA SALA OFF KIDS

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Off Kids de València propone esta primavera dos espectáculos de teatro familiar pensados "para emocionar, divertir y sorprender a pequeños y mayores". Se trata de la pieza sensorial para bebés 'Sueños: El Sonajero Mágico' y el exitoso musical familiar 'El Viaje de Greta', que regresa en su quinta temporada.

'Sueños, El Sonajero Mágico' brinda "una delicada propuesta escénica que invita a los más pequeños a descubrir el mundo a través de los sentidos", explica el espacio cultural en un comunicado.

Tras el éxito de 'Sueños: El Osito Rody', esta nueva aventura sigue a Lucía y Óscar en un camping mágico donde animales y objetos cobran vida gracias a un misterioso sonajero. Junto a entrañables personajes, los niños se sumergirán en un universo de música, color y movimiento. Diseñado especialmente para la primera infancia, este espectáculo estimula la curiosidad y la imaginación, ofreciendo una experiencia inolvidable para disfrutar en familia.

Por su parte, el musical 'El Viaje de Greta' es una propuesta participativa que convierte al público en parte de la historia desde el primer momento. En esta aventura, Greta inicia un emocionante viaje en busca de su verdadera familia tras 17 años esperando ser adoptada. Con canciones originales, coreografías vibrantes y una historia conmovedora, el espectáculo transmite valores como la aceptación, el crecimiento personal y la valentía de perseguir los sueños.

Desde la entrada, cada espectador recibe su propio billete, convirtiéndose en pasajero de este tren mágico donde la fantasía y la emoción están garantizadas.

Ambos espectáculos podrán disfrutarse los sábados y domingos del 11 de abril al 3 de mayo en Sala Off Kids.