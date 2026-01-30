Sumar denuncia en Fiscalía la adjudicación de vivienda pública en Alicante para "esclarecer" si hubo "trato preferente"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Moviment Sumar País Valencià ha presentado una denuncia ante la Fiscalia Especial contra la Corrupcion y Criminalidad Organizada para "poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública, relacionados con la adjudicación de viviendas de protección pública" en la ciudad de Alicante, concretamente en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, a raíz de las últimas informaciones publicadas. Entre otras cuestiones, reclama "esclarecer" si ese procedimiento "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si hubo "trato preferente".

Así se desprende de la documentación registrada ante el Ministerio Público este viernes, consultada por Europa Press, tras la publicación del diario 'Información' que asegura que entre los adjudicatarios de esos inmuebles están un arquitecto municipal y la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos y un sobrino de quien hasta hace unas horas ha sido directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, quien ha dimitido de ese cargo después de la polémica surgida al respecto.

En la denuncia, firmada por Xavier López y Carmen Padilla, cocoordinadores de Moviment Sumar País Valencià, la formación valora que "el hecho de que personas con responsabilidades políticas, técnicas o vínculos familiares directos con altos cargos municipales resulten adjudicatarias de viviendas públicas destinadas a fines sociales resulta relevante y digno de especial examen, al tratarse de recursos públicos limitados cuya adjudicación debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y ausencia de trato de favor".

"La concejala mencionada ostenta actualmente la responsabilidad política directa sobre el área de Urbanismo, ámbito material estrechamente relacionado con la planificación y gestión urbanística del municipio, lo que implica una proximidad funcional evidente con los expedientes administrativos relativos a promociones públicas de vivienda", añade.

También apunta que "aunque, según fuentes municipales citadas en prensa, dicha persona habría solicitado la vivienda con anterioridad a su nombramiento como concejala, esta circunstancia no excluye por sí misma la necesidad de verificar si durante la tramitación del procedimiento" existió "algún tipo de influencia directa o indirecta", "acceso a información privilegiada" o "actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad objetiva del procedimiento administrativo".

Precisamente, sobre el caso de la edil de Urbanismo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado este viernes en una comparecencia sin preguntas ante la prensa que ella "adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa" de esas viviendas públicas, donde "fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política", es decir, "cinco años antes de ser concejala".

"La licencia de obras para la construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de acceder a la política y acceder al puesto de concejala", ha apuntado Barcala, al tiempo que ha resaltado: "Hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social".

ALTO CARGO

En la denuncia también se señala que puede haber un "posible conflicto de intereses respecto de familiares de altos cargos municipales", en alusión a la ya dimitida Pérez-Hickman. En el escrito, Moviment Sumar País Valencià habla de "dos hijos" de la ya exalto cargo del consistorio, si bien el citado medio de comunicación publica este viernes que a estas dos personas también se sumaría supuestamente un sobrino.

"Según dicha información, la mencionada directora general habría desempeñado funciones como secretaria del órgano técnico municipal relacionado con la venta y gestión de la parcela sobre la que se desarrolló la promoción de viviendas", indica.

A ello, añade que "esta circunstancia plantea dudas razonables sobre la posible existencia de un conflicto de intereses, en la medida en que una persona con responsabilidades directivas o técnicas podría haber tenido intervención, conocimiento o influencia en actuaciones administrativas relacionadas con la promoción o adjudicación de las viviendas en las que resultaron beneficiarios sus familiares directos".

Y recalca que, "sin prejuzgar la legalidad de tales actuaciones, resulta necesario verificar si se cumplieron los deberes legales de abstención, así como si el procedimiento se desarrolló sin trato preferente, ventaja informativa o interferencia indebida".

ARQUITECTO MUNICIPAL

Sobre el arquitecto municipal, la denuncia registrada ante el Ministerio Fiscal por Moviment Sumar País Valencià recalca que este, "igualmente, figura como adjudicatario de una de las viviendas" y que sobre él "la prensa informa que se encuentra investigado en una causa penal abierta en el año 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y agilización irregular de trámites urbanísticos para terceros".

"La concurrencia de esta circunstancia, unida a su condición de funcionario municipal con conocimientos técnicos especializados y posible participación en procedimientos urbanísticos, refuerza la necesidad de un examen exhaustivo e independiente de su intervención (directa o indirecta) en el expediente de adjudicación de las viviendas de protección pública", se apunta en el escrito.

PIDE SABER SI HUBO "IGUALDAD Y TRANSPARENCIA"

Según Moviment Sumar País Valencià, es necesaria una "investigación" por "posible vulneración de principios de la administración pública", pues "la concurrencia de todas las circunstancias" descritas "constituye, al menos, un conjunto de indicios que justifican la intervención del Ministerio Fiscal, a fin de esclarecer" si el procedimiento de adjudicación "respetó estrictamente los requisitos legales y reglamentarios", "se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia", "garantizó la imparcialidad de los órganos intervinientes" y "no incurrió en desviación de poder, tráfico de influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales".

"Todo ello se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal sin afirmación de culpabilidad alguna, y exclusivamente a los efectos de que se practiquen las diligencias de investigación que se estimen oportunas", concluyen los firmantes de la denuncia.