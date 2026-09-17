Sumar pregunta al Gobierno si pedirá a LaLiga que explique por qué no aplazó antes el Levante-Athletic pese a la lluvia

Imagen del estadio tras la lluvia - LEVANTE UD

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU adscrito al grupo de Sumar Nahuel González y el diputado de Compromís en el Congreso adscrito al Grupo Sumar Alberto Ibáñez han registrado un documento a la Mesa del Congreso en el que cuestionan si el Ejecutivo pedirá a LaLiga que explique por qué no aplazó antes el partido de este miércoles entre el Levante UD y el Athletic Club pese al episodio de lluvias. La ciudad de València se encontraba en alerta naranja.

El documento dirigido a la Mesa del Congreso, fechada este mismo jueves, 17 de septiembre, y consultada por Europa Press, contiene cinco cuestiones dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita, tras subrayar que durante la tarde de ayer se encontraba activo un aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes lluvias. El Ayuntamiento de Valencia había suspendido las actividades deportivas municipales al aire libre y recomendado reducir los desplazamientos. Pese a ello, LaLiga mantuvo la celebración de un evento multitudinario y miles de personas se desplazaron hasta el estadio.

El documento pone de relieve que el encuentro no fue suspendido hasta las 21.22 horas, apenas ocho minutos antes de su inicio, cuando el terreno de juego, el túnel y distintos accesos ya se encontraban inundados. Para los dos diputados, resulta "especialmente grave" que la Generalitat Valenciana no enviara el mensaje Es-Alert hasta las 22.08 horas, "47 minutos después de la suspensión del partido y cuando ya había calles anegadas, incidencias en el transporte y numerosas personas trataban de abandonar el estadio".

Después de la dana del 29 de octubre de 2024, tanto Ibáñez como González ven "incomprensible" que el Gobierno valenciano "vuelva a advertir a la población cuando el peligro ya está encima, en lugar de hacerlo con la antelación necesaria para evitar desplazamientos".

Dicho esto, los diputados interpelan al Ejecutivo sobre "qué valoración realiza el Gobierno de que LaLiga mantuviera la celebración de un evento multitudinario hasta ocho minutos antes de su inicio pese al aviso naranja y a las recomendaciones de reducir la movilidad".

También, sobre si el Gobierno va a solicitar a LaLiga "información sobre la evaluación de riesgos realizada" y sobre "los motivos por los que no se aplazó el encuentro antes de que miles de personas se desplazaran al estadio".

"¿Qué comunicaciones mantuvieron LaLiga, el Levante UD, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno durante las horas previas al encuentro? ¿Considera el Gobierno adecuada la coordinación de las autoridades competentes y que la Generalitat Valenciana enviara el Es-Alert a las 22.08 horas, cuando el partido ya llevaba 47 minutos suspendido y las inundaciones ya se estaban produciendo?", continúan.

Y también preguntan sobre si el Ejecutivo impulsará, junto con LaLiga y las administraciones competentes, "un protocolo obligatorio para los acontecimientos deportivos multitudinarios ante avisos meteorológicos, que valore no solo el estado del terreno de juego, sino también los desplazamientos, los accesos y la evacuación segura del público".