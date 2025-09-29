Suspendidas ante la alerta por lluvias las comisiones previstas para este martes en Les Corts, entre ellas la de la dana

Archivo - Comisión de investigación de la dana en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El PSPV insta a Massó a "levantarse de la siesta y tomar decisiones" y ella responde: "La decisión de desconvocar estaba tomada"

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alerta por lluvias activada en buena parte de la Comunitat Valenciana ha obligado a suspender las comisiones parlamentarias previstas para este martes en Les Corts Valencianes, según han informado fuentes de la presidencia de la cámara autonómica.

De acuerdo con el calendario parlamentario, este martes estaban convocadas sesiones de la comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana y de la comisión de Sanidad y Consumo.

En el primer caso, con las comparecencias de varios catedráticos e ingenieros, así como del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Y en el segundo, para la toma en consideración de varias proposiciones no de ley (PNL).

Tras la suspensión de las sesiones, ahora las mesas de las respectivas comisiones deberán reunirse para fijar una nueva fecha, según han precisado fuentes parlamentarias.

"AÚN ESTAMOS ESPERANDO"

Precisamente, el síndic del PSPV, José Muñoz, en un mensaje en su cuenta de X, había instado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, a "levantarse de la siesta" y a "tomar decisiones": "Con alerta roja decretada por la Aemet, aún estamos esperando saber qué va hacer con la comisiones del martes en Les Corts Valencianes".

El portavoz socialista ha afeado a Massó (Vox) que cada día se "parezca más a su socio", el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y frente a ello ha defendido que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "ya ha tomado las que le competen, aplazando la apertura del curso universitario". "Menos alargar sobremesas y más trabajar", ha reclamado a la dirigente.

"QUÉ NERVIOSISMO", REPLICA MASSÓ

Por su parte, la presidenta de Les Corts ha respondido a Muñoz en esta misma red social, al que ha afeado que cuando este ha escrito la publicación "la decisión de desconvocar estaba tomada". "Qué nerviosismo", ha considerado Massó, que ha añadido en alusión a Polo (CHJ): "Tranquilo, que el que temíais que compareciera en la comisión de la mañana ya había rehusado ir".

Se da la circunstancia de que este mismo lunes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han confirmado que Miguel Polo no acudiría a comparecer a la comisión de investigación de la dana prevista para el martes.

El testimonio de Polo, que recientemente declaró como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, estaba previsto ya inicialmente en el plan de trabajo de la comisión, aprobado por PP y Vox, pero esta última formación pidió concretar la fecha.

El PP considera a Polo "una persona determinante para explicar lo que pasó" el 29 de octubre de 2024. Por eso, asegura no entender que el PSPV se "oponga" a su comparecencia, lo que a juicio de los 'populares' refleja que los socialistas "no quieren que se sepa la verdad". Por el contrario, el PSPV califica la comisión de la dana de "auténtica vergüenza" ante las maniobras del PP y Vox, que, a su parecer, demuestran que utilizan este foro "a su antojo".