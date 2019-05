Suspendidos los actos de Ábalos y Calvo y el resto de la agenda de campaña del PSPV por la muerte de Rubalcaba

Publicado 10/05/2019 16:34:16 CET

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha expresado su "más profunda tristeza" por el fallecimiento del "compañero", ex vicepresidente del Gobierno de España, ex ministro de Interior, Educación y Defensa y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y han transmitido su "más sincero pésame a su familia y amigos". En señal de duelo, se han suspendido los actos programados este viernes --en los que estaba prevista la participación de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y el ministro José Luis Ábalos-- y también este sábado.

"Es un momento de extraordinaria tristeza", ha señalado el 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en su cuenta oficial de Twitter. "Alfredo siempre fue el más inteligente, sagaz e incansable, no se pueden entender los 40 años de democracia española sin su figura", ha añadido.

Según ha dicho, "a Alfredo convenía escucharle siempre porque siempre aprendías aunque fuera desde la discrepancia". "Para el PSPV-PSOE fue un aliado en tiempo difíciles, un leal compañero ahora y un amigo siempre", ha sentenciado.

La dirección del PSPV ha manifestado su "consternación por la muerte de un gran compañero y amigo de todos los socialistas valencianos", y ha lamentado la "pérdida irreparable" para toda la familia socialista.

Para los socialistas valencianos, el exdirigente "ha sido un referente, una persona valiente, luchador incansable por la igualdad, la convivencia, el diálogo y la cohesión social". "Su vida nos deja un legado de compromiso con el proyecto de una España diversa, plural y justa, un ejemplo de entrega, integridad y trabajo que siempre estará en nuestro recuerdo", han agregado.

Con la suspensión de la agenda de campaña, no tendrá lugar el acto programado en el Parc Central de València en el que iba a estar presente el ministro Ábalos y la candidata de la capital del Túria, Sandra Gómez. Tampoco se celebrará la presentación de candidaturas municipales que se iba a celebrar en el Auditori de Castellón, en el que estaba prevista la presencia de Carmen Calvo.

Precisamente el secretario general del partido en la provincia de Castellón, Ernest Blanch, ha mostrado su tristeza por la muerte de Pérez Rubalcaba, "una de las mentes más preclaras y geniales del panorama político de todo el Estado".

"Su hoja de servicios a este país nos enorgullece a todos los socialistas por su capacidad de diálogo, su inequívoca vocación democrática, por haber sentado las bases de un sistema educativo moderno y de calidad, y por haber sido uno de los principales artífices de la derrota de ETA y del fin del terrorismo en España", ha agregado.