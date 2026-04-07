Tabarca pedirá ser una entidad local menor y no depender del Ayuntamiento de Alicante: "Es nuestra ilusión"

Archivo - Tabarca en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCIANTE - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la isla alicantina de Tabarca han acordado iniciar los trámites para solicitar que sea considerada como una entidad local menor y no depender del Ayuntamiento de Alicante, lo que les permitiría asumir directamente algunas competencias y gestionar fondos propios o procedentes de otras administraciones.

"Llevamos 11 años peleando y hemos dicho basta. Es nuestra ilusión", ha manifestado la presidenta de la asociación vecinal Tabarca Isla Plana, Carmen Martí, en declaraciones a Europa Press.

Los residentes de este pequeño enclave natural han tomado la decisión tras una recogida de firmas que acabó con un resultado mayoritario a favor de 'independizarse' del Ayuntamiento de Alicante. Obtuvieron 33 apoyos de vecinos de la isla, más de la mitad de los empadronados, por lo que pueden iniciar los trámites.

Según ha explicado la representante vecinal, los residentes de Tabarca persiguen este objetivo desde se constituyeron como asociación hace más de 11 años. Desde entonces, consideran que no se ha avanzado, por parte de ninguna administración pública, para darles el "trato especial" que consideran que merecen.

La presidenta de Tabarca Isla Plana ha destacado que este enclave cuenta con un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Torre de San José al que, a su juicio, no se le ha dado la consideración que merece. Además, Tabarca fue la primera reserva marina declarada en España en 1986.

Otra de sus quejas, que en su opinión "clama al cielo", es la falta de transporte hasta la isla, sin que se haya "avanzado nada" desde que en 2018 Les Corts Valencianes aprobaron una iniciativa para mejorarlo. "Ya está bien, dependemos del mar y del tiempo", ha reivindicado.

"Con todas estas características, deberíamos tener un trato especial y ver más logros", ha señalado la representante vecinal, quien ha pedido esperar al proceso para concretar qué áreas quieren gestionar los residentes en Tabarca: "Un pasito detrás de otro, no podemos empezar la casa por el tejado".

En cualquier caso, ha asegurado que, si prospera su petición, deberán negociar y consensuar entre los vecinos qué competencias solicitar. "Hay que contar con el pueblo, por supuesto", ha subrayado.

Hasta entonces, los abogados de la asociación ya han iniciado "el papeleo" para solicitar formalmente ser una entidad local menor. "Hemos dado este paso adelante porque creemos que Tabarca se lo merece", ha incidido la presidenta de Tabarca Isla Plana.

EL AYUNTAMIENTO NIEGA ABANDONO

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha dicho que el equipo de gobierno desconoce el contenido de esa posible petición de vecinos de Tabarca para que la isla se convierta en una entidad local menor.

Al ser preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa celebrada este martes tras la junta de gobierno local, el concejal del ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha negado que la isla sufra un abandono por parte del consistorio.

PSPV Y COMPROMÍS APOYAN A LOS VECINOS

Entre los grupos de la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha considerado que "el principal problema de lo que está ocurriendo es que el gobierno de Barcala no sabe qué quiere exactamente para la isla", ya que ha recordado que continúa sin aprobar el Plan Especial de Tabarca "cuyo borrador fue presentado hace prácticamente un año".

"Barcala no sabe qué modelo de isla quiere. No podemos estar hablando de las edificaciones, del patrimonio, del turismo o del medio ambiente si seguimos postergando la aprobación de ese Plan Especial. Es lógico que los vecinos quieran tomar decisiones debido a la inacción y el abandono del gobierno del PP, que promete muchos proyectos que acaban en nada", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

Desde Compromís, el concejal Rafa Mas ha coincidido en que los vecinos "están hartos, y con razón", tras años "de abandono por parte del Ayuntamiento de Alicante, que pasa olímpicamente de Tabarca cuando va hacia el colapso social medioambiental". Es por eso que ha anunciado que este mismo martes pedirán que se convoque la comisión de Tabarca.

A su juicio, la posibilidad de que la isla se convierta en una entidad local menor es una "opción seria" porque los vecinos "quieren separarse de la ciudad de Alicante y, al menos, ser independientes administrativamente, porque están hartos". "Y es la única opción que les queda", ha recalcado, y ha garantizado que Compromís siempre apoyará a los vecinos e impulsará medidas en otros ámbitos como en Les Corts si el Ayuntamiento o la Generalitat no toman decisiones al respecto.