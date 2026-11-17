Enrique Arce, Sergio Villanueva, Jaime Linares y Vanessa Cano representando 'Toscana' - OLYMPIA METROPOLITANA

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Talia de València pone en cartel, del 18 de noviembre al 13 de diciembre, 'Toscana', la adaptación teatral de la película homónima de Pau Durà que, además, supone el regreso del actor valenciano Enrique Arce al teatro.

Producida por las empresas valencianas Olympia Metropolitana y Dramaniacs y con un equipo íntegramente de la Comunitat está dirigida por Jaime Pujol y cuenta con un elenco formado por el propio Arce, Vanessa Cano, Jaime Linares y Sergio Villanueva.

El espectáculo, que se ha presentado este martes en rueda de prensa, es una comedia que combina humor inteligente, situaciones disparatadas y una sutil melancolía para abordar las frustraciones personales, la precariedad económica y las relaciones humanas.

La obra reúne a cuatro personajes en un modesto restaurante italiano donde nada sale como estaba previsto. Ramón (Jaime Linares) intenta mantener a flote el Toscana, un negocio en decadencia. Una mañana cualquiera, la aparición de Tomás (Enrique Arce), un antiguo empleado dispuesto a ajustar cuentas, desencadena una situación inesperada que acaba atrapando en el local a Santi (Sergio Villanueva), un crítico gastronómico inseguro, y a Elena (Vanessa Cano), una psicóloga acostumbrada a resolver los problemas de los demás, pero no los suyos.

La recreación teatral adapta la película 'Toscana', escrita, dirigida y protagonizada por Pau Durà en 2022. Lejos de buscar únicamente la carcajada, combina situaciones disparatadas con momentos de ternura y emoción.

El actor valenciano Enrique Arce, muy popular por encarnar a Arturo en 'La Casa de Papel' y su participación en producciones de Hollywood, regresa al teatro en València para reencontrarse con los compañeros con los que comenzó su trayectoria profesional hace más de treinta años.

Por ello, nace Dramaniacs, una nueva compañía teatral fundada por Enrique Arce, Sergio Villanueva, Jaime Linares y Jaime Pujol, que inicia su trayectoria con 'Toscana' en el Talia, en coproducción con Olympia Metropolitana.

"VOLVER A CASA"

Para Arce, ha transmitido la alegría de "volver a casa" tras más de una década, en la que tan solo ha trabajado dos veces en València. Al intérprete le surgió la posibilidad de ser parte de la compañía teatral y no dudó en ser partícipe, por su relación "tan profunda y visceral" con su ciudad natal.

"Es como la película 'Cinema Paradiso', que de repente se ha ido a triunfar fuera y llega a su casa y se da cuenta de que la verdadera pasión con la que empezó su profesión fue en el lugar que lo vio nacer", ha indicado. "Este es el lugar que me vio nacer, seguramente sea el lugar que me voy a morir y mientras tanto es el lugar donde envejeceré, haciendo teatro y sembrando cultura valenciana", ha comentado Arce.

Respecto a la adaptación de la película de 2022, ha dicho que es "alucinante como con las mismas premisas, con las mismas líneas, con el mismo texto y con los mismos personajes, puede salir algo tan diferente".

"La grandeza de la obra es que habla de cosas muy profundas desde un lugar dramático y realista, pero la trama de la comedia lo hace mucho más llevable", ha explicado el intérprete.

Arce ha reconocido que su personaje es "muy diferente" al de la película, él --refiriéndose a Edu Soto, que interpreta a Tomás-- tiene "otro tempo, otra dinámica y otra manera de enfocarlo". "Su personaje lo enfoca diferente, juega un poco más, más como Al Pacino en 'Una tarde de perros'", ha comentado.

Además, ha dicho que "conectó con el personaje desde la ternura". "Los primeros ensayos estaba muy agresivo, pero de repente un día entró la ternura, y con la ternura entró la comedia, y con la comedia de repente todo encajó, como una pieza de tetris", ha sostenido. "Queríamos mostrar más la locura, la desesperación, la pérdida de los papeles, desde otra energía", ha aclarado.

"TODA LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA ES VALENCIANA"

Por otro lado, ha lanzado una reflexión acerca del público valenciano, con el "cariño" que le tiene a su tierra, que siente que "falta apoyo". Por eso ha animado a apoyar un reparto donde "toda la producción es valenciana". "Nos falta esa camaradería que tienen otras comunidades, somos vuestra gente, somos valencianos y estamos haciendo una obra valenciana", ha aclarado.

Por su parte, Sergio Villanueva, ha señalado que actuar en el Talia es una "invitación a la vida", porque el teatro te genera "simpatía". Además, ha dicho que es "mágico" trabajar en el Talia, por lo que ha comentado que "provoca unas felicidades diferentes a otras trincheras y luchas que hay que mantener en otros teatros y en otras historias". "Es una felicidad absoluta", ha definido.

Respecto al montaje, ha comentado que los personajes "empatizan, se hacen convivientes y entre todos quieren solucionar los problemas de cada uno". "La obra es un diamante", ha apuntado. Además, ha apuntado que "la escenografía ha ayudado mucho a los actores viajando en la historia y en el restaurante, te hace sentir en Toscana", ha deslizado.

Otra de las protagonistas, Vanessa Cano, ya formó parte del reparto de la película original estrenada en 2022, ha explicado que actuar en el Olympia o en el Talia es "casa", y ha puesto en valor el hecho de "retomar la misma historia desde el hogar, desde casa, desde el cobijo".

En cuanto a la adaptación a los escenarios, lo primero que pensó cuando leyó el texto de la película es que "era una obra de teatro". "Se ha tenido que adaptar para que lleguen cosas que en un plano lo vas a poder ver en una película, pero aquí te lo tienes que organizar y representar de otra manera", ha argumentado.

"EMOCIÓN Y TERNURA"

Para su director, Jaime Pujol, la historia muestra cómo cuatro personas marcadas por sus fracasos "encuentran, en medio de un conflicto inesperado, un espacio de escucha, comprensión y apoyo mutuo". Una obra que se lleva gestando en torno al "año y medio", que tiene la peculiaridad de que "está cargada de emoción y ternura".

Pujol ha explicado que "no es una comedia al uso", si no más bien una obra donde "se muestran situaciones dramáticas mal resueltas". "Hemos encontrado el texto perfecto, el lugar perfecto para llevar a cabo este proyecto y creo que el público lo va a disfrutar", ha apostillado.

"Hay un tratamiento de crisis de los 40 o 50, pero la gente joven puede identificarse por lo que estamos viviendo", ha comentado. Y ha reflexionado acerca de que "el distinto es alguien en el cual tú te puedes incluso ver reflejado, empatizar con él y llegar al final a darte cuenta de que tú estás mal, pero hay mucha gente que está mal también". "El restaurante se convierte en un lugar de confesión que al final es un lugar de apoyo y de complicidades", ha señalado.

El productor y administrador del Teatre Talia, Enrique Fayos, ha señalado que se trata de una producción que nace con "origen valenciano", con la "ambición" de que pueda abarca todo el "ámbito español". Además, ha puesto en valor los grandes profesionales que hay en València para que se puedan ver representaciones teatrales como 'Toscana'.

El montaje de la representación reúne a un equipo artístico y técnico valenciano, con escenografía de Luis Crespo, iluminación de Ramón Jiménez, vestuario de María Poquet y espacio sonoro de Víctor Lucas.