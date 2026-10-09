Un taller de fotografía con teléfono móvil en Torrent aplicará conocimientos de la dana y la reconstrucción

La Mancomunitat de l'Horta Sud y el Club de Fotografía de Torrent han organizado un taller gratuito para mejorar las habilidades en el uso de los teléfonos móviles para hacer fotos - MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunitat de l'Horta Sud y el Club de Fotografía de Torrent (Valencia) han organizado un taller gratuito para mejorar las habilidades en el uso de los teléfonos móviles para hacer fotos. Se celebrará el próximo lunes 19, de 18.30 a 20.30 horas, en la sede de la organización supramunicipal (Cervantes 19, Torrent).

Una vez finalice la sesión, se animará al alumnado a tomar fotografías aplicando los conocimientos que se hayan aprendido de temáticas relacionadas con los efectos de la dana de 2024 y la reconstrucción. Esas imágenes serán la base del segundo taller que se organizará en noviembre sobre edición de fotografías con móvil y tablet.

Las mejores fotos serán seleccionadas y se divulgarán por las redes sociales de ambos organizadores, con lo que podrán conformar una exposición en el futuro, explica la Mancomunitat de l'Horta Sud.

Esta formación, con contenido muy práctico, estará impartida por la profesora y divulgadora fotográfica Caro Musso, miembro del Club de Fotografía de Torrent. Para asistir es necesaria inscripción previa a través del enlace https://forms.gle/w5esnsrj45jVEL5h9.

"El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora de capturar momentos de la vida de las personas. Con esta formación, pretendemos aumentar las habilidades del alumnado en esta práctica. La alianza con el Club de Fotografía de Torrent nos permite ofrecerla de forma totalmente gratuita", destaca el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

La colaboración del Club de Fotografía con la organización supramunicipal se remonta a hace años, a través de las exposiciones que la entidad ha realizado en el Museu de l'Horta Sud. Durante el pasado semestre, el club solicitó a la Mancomunitat la posibilidad de usar su salón de actos para formaciones de tipo interno a los asociados, de las que se realizó la primera en primavera.