Talleres abiertos al público y la Valencia World Design Capital centran la semana del diseño de la CEU UCH

El Palacio de Colomina-CEU de València acoge esta semana Design Works 2020, una nueva edición de la semana del diseño organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera para "reunir, en el corazón de la ciudad, a expertos en las últimas tendencias del diseño de productos y gráfico con los futuros profesionales de este sector, a través de talleres abiertos al público", informa la institución académica.

Este año, una de las sesiones de Design Works está dedica a la Valencia World Design Capital 2022. Mañana miércoles, su director Xavi Calvo, junto a Luis Calabuig, del comité organizador, Soledad Berbegal, del estudio Actiu, Pedro González, de Estudiopg, Enrique Ibor, director de área de negocio de All in One; y Sara Barquero, directora de la Escuela de Diseño de la CEU UCH, participarán en la mesa redonda sobre formación en diseño y VWDC 2022, a las 19h, en la sede de Caixabank All in One Valencia (Barcas, 2).

La semana Desing Works 2020 ha arrancado en el Palacio de Colomina-CEU con una sesión sobre branding digital y creación de marca en torno al diseño de productos, dirigida por los profesionales del estudio Erretres Pablo Rubio y Blanca Prieto. Esta tarde Rosaura Alastruey imparte una sesión sobre networking para captar talento, orientada a profesionales del diseño, empleando redes sociales como LinkedIn. Y el próximo jueves, profesionales del estudio barcelonés Mucho, especializado en packaging de productos, y del estudio Gràffica, expertos en diseño gráfico, dirigirán el workshop sobre las tendencias en ambos sectores.

Además, durante toda esta semana de Design Works 2020, el Palacio de Colomina-CEU exhibe la exposición de las mejores propuestas de los estudiantes de posgrado de la Escuela de Diseño de la CEU UCH, que cursan los Másteres Universitarios en Diseño de Producto, en Comunicación y Diseño Gráfico y en Diseño de Interiores. Sus mejores propuestas pueden visitarse en el centro de la ciudad, que durante esta semana acoge la feria Cevisama.

MÁS DE TREINTA AÑOS DE DISEÑO CEU

La Escuela de Diseño del CEU fue la primera en implantar los estudios universitarios de esta disciplina en España, hace más de 30 años, recuerda la institución universitaria en un comunicado.

Desde entonces, como escuela pionera de esta disciplina, los grandes nombres del diseño valenciano han sido profesores de su claustro o se han formado en sus aulas. Los miembros de CuldeSac, Héctor Serrano, Luis Eslava, Xavi Calvo, el equipo de Enblanc, Nacho Carbonell, Borja García, Marcelo Alegre, Miguel Herranz, Juanjo Conca, Vicente Marzal, Clara del Portillo (Yonoh) o Inma Bermúdez, entre muchos otros, han recibido su formación universitaria en Diseño Industrial en el CEU, durante sus más de treinta años de trayectoria.

Actualmente, se forman en el Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la CEU UCH y en los distintos programas de posgrado, especialización y másteres, alumnos de más de diez nacionalidades distintas, atraídos por el prestigio de la formación en Diseño que ofrece Valencia. Y un año más, el diseño se abre al público en la ciudad, a través de una nueva edición de Design Works.