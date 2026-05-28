Tàpies protagoniza los talleres de la Fundación Bancaja para promover la educación y la inclusión social

Archivo - Taller didáctico de Tàpies en Fundación Bancaja - FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La obra y el universo creativo de Antoni Tàpies protegonizan la nueva edición de los talleres didácticos de la Fundación Bancaja, un programa que se inscribe en las acciones de mediación cultural de la entidad mediante las que se promueve la educación y la inclusión social a través del arte.

Los talleres, de carácter gratuito, están vinculados a la exposición 'Antoni Tàpies. Última década (2002-2012)', que se puede visitar actualmente en el centro cultural de la fundación y se están desarrollando a través de pedagogías específicas para escolares, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión, según ha informado la entidad en un comunicado.

Desde su inicio el pasado mes de marzo, cerca de 1.500 personas de estos colectivos han tenido a la oportunidad de "ampliar sus habilidades creativas, sociales y culturales al mismo tiempo que conocen en profundidad el legado de uno de los artistas más importantes del siglo XX".

En los talleres didácticos para escolares, grupos de alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachiller exploran el arte como un terreno de juego en el que huellas, símbolos, colores y texturas ofrecen un "amplio abanico" para la práctica artística.

La experiencia comienza con una visita dialogada por la exposición en la que la observación de materiales, capas y signos en los cuadros de Tàpies "despierta la imaginación, además de contribuir a la comprensión de su técnica pictórica y la contextualización histórica y artística de su legado".

En el taller, los grupos trabajan con impresiones en plancha de gel, una técnica de monotipia que permite crear imágenes únicas aplicando pintura o tinta que se extiende con 'brayer' sobre una superficie de gel y después se transfiere a papel o tela al presionar. La idea de impresión como huella del gesto entronca con la filosofía pictórica de Tàpies, que entendía el arte como un lenguaje transformador.

TALLERES SOCIALES

Antoni Tàpies pasó largas temporadas en su casa de Campins, en el Montseny. Un espacio alejado del ruido de la ciudad y rodeado de naturaleza que fue testigo de muchos de los momentos de su vida y su trayectoria profesional. Ese entorno natural, que tanto interesaba al artista como fuente de conocimiento, es el espacio que se recrea en los talleres sociales que la Fundación Bancaja dirige a personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Los grupos de personas con discapacidad trabajan en torno a la obra 'Quatre Claus' (2003), que alude a la relación entre ser humano y materia. La pieza muestra un pie sobre un fondo blanco, elemento que el artista utilizaba para romper con los cánones de belleza ideal y plasmar también la idea de huella o rastro. Con pigmentos, papel de seda y marmolina, los participantes crean sus propias versiones de esta obra.

En la actividad que desarrollan los colectivos en situación de riesgo de exclusión, el trabajo se centra en la obra 'Díptic de fusta' (2005), que apela a la belleza de lo cotidiano. Los participantes recrean esta pieza con materiales como paja, témpera sólida, tierra, cintas o esparto.