El Teatre Arniches acoge ocho obras de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras - GVA

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches acogerá ocho espectáculos de la 34 edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, que se celebrará en Alicante del 6 al 15 de noviembre.

Tres de las propuestas programadas cuentan con financiación del Institut Valencià de Cultura (IVC), que participa en el Patronato de este encuentro dedicado a la dramaturgia valenciana.

Bajo el lema 'De otro mundo', reúne producciones de diferentes procedencias y lenguajes escénicos que exploran la creación teatral contemporánea y sus "múltiples" formas de abordar la realidad, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

PROGRAMACIÓN

La programación comienza este viernes a las 21.30 horas con 'Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá', de Ruth Rubio, obra galardonada con el Premio del Certamen de Textos Teatrales Orlando Hernández Martín 2025 e interpretada por la compañía Las Ignífugas.

Este sábado, también a las 21.30 horas, tendrá lugar la representación de 'La protagonista', una comedia de Mélanie Werder protagonizada por la actriz alicantina Ariana Martínez que invita a reflexionar sobre el ego generacional.

La programación continúa este domingo con 'Acasa', de Guillem Geronès e Ingrid Codina, una propuesta familiar sin palabras de la compañía Ortiga que ofrecerá varios pases a lo largo de la jornada.

El próximo lunes a las 21.30 horas será el turno de 'Disección de la bondad en tres actos', de Diego Lorca, una pieza de Titzina Teatro sobre la psicología del engaño y los límites éticos de la condición humana a través de tres historias interconectadas.

Asimismo, el martes a la misma hora el Teatre Arniches acogerá 'Ictus (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao)', de Xron, una producción de Chévere y el Centro Dramático Nacional que combina ficción, teatro, testimonio y memoria en torno a la pieza pictórica 'A derradeira leición'.

Además de las representaciones teatrales, el teatro alicantino acogerá el próximo jueves a las 17.30 horas una nueva sesión del Club Arniches, que contará con la participación de la dramaturga alicantina Guadalupe Sáez. El encuentro permitirá al público conocer su trayectoria artística y su proceso creativo.

Ese mismo jueves a las 19.00 horas, la compañía Sala Beckett pondrá en escena la obra 'Tinc un bosc al cervell', escrita por Sáez, que aborda los miedos asociados a la maternidad en el contexto de un centro comercial.

Además, el próximo viernes a las 21.30 horas será el turno de 'Medea (historia de un 'ghosting')', de Borja López Collado, una producción de Triangle Teatre que revisita el clásico de Eurípides.

Finalmente, la programación en este espacio concluirá el 15 de noviembre a las 19.00 horas con 'La fe (una historia de hermanas)', de Arantxa Cortés, de la compañía La Vulgar.