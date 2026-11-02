El Teatre Principal de Castelló acoge el espectáculo de circo contemporáneo 'TENET' los días 6 y 7 de noviembre

Archivo - El Teatre Principal de Castelló acoge el espectáculo de circo contemporáneo 'TENET' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 2 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), acogerá los días 6 y 7 de noviembre el espectáculo de circo contemporáneo 'TENET', de la compañía Eunoia Kolektiva, una propuesta que invita a observar la realidad desde distintas perspectivas.

La pieza, dirigida a todos los públicos, reúne sobre el escenario a ocho acróbatas y un músico en una producción de gran formato que combina el lenguaje acrobático con una cuidada dramaturgia visual. La obra explora la diversidad de miradas y percepciones mediante el movimiento y el equilibrio.

Con una duración de 60 minutos, el espectáculo producido por Cia. Du'K'tO y el Grec Festival de Barcelona ha sido reconocido con galardones como el Primer Premio Panorama Circada 2025 y el Premio del Público Lola Casademont de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal de l'Empordà 2025.

La programación incluye una función concertada para centros educativos el viernes 6 de noviembre, a las 11.00 horas, y una representación abierta al público el sábado día 7, a las 18.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro y en la página web del IVC.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR Y ESCOLAR

La siguiente cita de la programación familiar del Teatre Principal de Castelló tendrá lugar el próximo 29 de diciembre, a las 18.00 horas, con la representación de la obra 'Caputxeta, o per a qui és este pastís', dirigida al público infantil y familiar.

Asimismo, el Institut Valencià de Cultura ofrece una programación didáctica para los centros educativos de la provincia de Castellón. El Teatre Principal, el Museu de Belles Arts, el Espai d'Art Contemporani y el Auditori i Palau de Congressos de Castelló organizan actividades, funciones, conciertos y visitas exclusivas con el objetivo de acercar la cultura al alumnado.