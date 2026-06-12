El Teatre Principal de Castelló despide este sábado la temporada 2025-2026 con la obra 'Gigante'

Archivo - El Teatre Principal de Castelló despide la temporada 2025-2026 con la obra 'Gigante' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 12 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, acogerá este sábado la representación de 'Gigante', interpretada por el actor Josep Maria Pou. La producción, que ha conseguido agotar las entradas, cierra la temporada escénica y la programación de abono de la temporada 2025-2026 del teatro.

La obra plantea un profundo debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto social de sus palabras. Ambientada en el verano de 1983, la acción transcurre durante una única tarde en la casa de Dhal, célebre autor británico, interpretado por Josep Maria Pou.

Mientras el escritor revisa las pruebas de su último libro antes de publicarlo, se enfrenta a las consecuencias derivadas de la polémica generada por un artículo de contenido antisemita. La llegada de una interlocutora inesperada desencadena un enfrentamiento que obliga al escritor a decidir entre la disculpa pública o la defensa de su postura.

'Gigante' aborda cuestiones de plena actualidad como la libertad de expresión, la ética en la creación artística, la construcción de la reputación pública y la compleja relación entre el autor y su obra.

La pieza, traducida por Josep Maria Pou y dirigida por Josep Maria Mestres, cuenta con un elenco encabezado por el propio Pou junto a Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.