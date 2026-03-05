El Teatro Arniches pone en escena la "innovadora" obra de marionetas 'El increíble viaje de Jonás el espermatozoide'

El Teatro Arniches de Alicante pone en escena el espectáculo familiar de marionetas 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide'. - REMITIDA IVC

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arniches de Alicante pone en escena este sábado, 7 de marzo, a las 18.30 horas, el espectáculo familiar de marionetas 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide'.

La obra de la compañía El Espejo Negro, que ha recibido numerosos premios, regresa a los escenarios quince años después de su estreno. Reconocida por su innovador lenguaje escénico y su particular combinación de humor, ternura y pedagogía, invita a pequeños y mayores a acompañar a Jonás en una sorprendente aventura que explora el origen de la vida desde una mirada imaginativa y accesible, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Fiel al estilo de la compañía, el espectáculo combina teatro de objetos, marionetas y una cuidada puesta en escena que estimula la curiosidad y la reflexión sin renunciar al entretenimiento. En esta nueva etapa, la pieza incorpora novedades en el elenco artístico, integrado por Carlos Cuadros, Laín Calvente y Susana Almahano, así como en el diseño de iluminación.

'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide' ha sido reconocido con el Premio FETEN 2011 a la mejor dirección, el premio al Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de Títeres de Tolosa 2011, así como los galardones a Mejor Espectáculo Infantil en los Premios Max 2012 y en los Premios del Teatro Andaluz 2014.

El Espejo Negro, con Ángel Calvente al frente, es una compañía andaluza con más de 35 años de trayectoria cuyas creaciones han sido repetidamente premiadas y reconocidas por crítica y público. Sus montajes, presentes con frecuencia en la programación del Institut Valencià de Cultura, han podido verse en festivales y circuitos escénicos de Europa, América y Asia.