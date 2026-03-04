El Teatro Rialto de València presenta 'Parejas imperfectas', Premio Pulitzer de Teatro 2018

Representación de 'Parejas imperfectas', - REMITIDA IVC

El Institut Valencià de Cultura presenta en el Teatro Rialto de València el espectáculo 'Parejas Imperfectas', una obra de la dramaturga estadounidense Martyna Majok por la que recibió el Premio Pulitzer de Teatro en 2018. La pieza, sobre la diversidad y las relaciones humanas, se podrá ver los días 7 y 8 de marzo.

La pieza teatral, con versión y dirección de Bernabé Rico, plantea un retrato contemporáneo sobre la dependencia, la vulnerabilidad y las complejas dinámicas de poder que atraviesan las relaciones humanas, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

La historia entrelaza dos tramas: la de Edu, un camionero en paro que se reencuentra con su exmujer, Ana, tras un accidente que la deja tetrapléjica; y la de Juan, un brillante estudiante con parálisis cerebral que contrata como asistente a Yanis, una joven recién graduada con dificultades económicas.

Ambas parejas pondrán acertadamente en entredicho la percepción que todos tenemos de las personas con discapacidad física y profundizarán en la forma en que la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos entre las personas, a pesar de que estas anhelen conexión.

Según el director de la obra, Bernabé Rico, "'Parejas Imperfectas' pretende visibilizar a aquellas personas que necesitan de otras para sobrevivir". "No es un drama y tampoco es una comedia. Es ambos al mismo tiempo y también es mucho más que eso: un canto por la integración y la necesidad de conexión humana", ha comentado.

Además del Premio Pulitzer de Teatro en 2018 por 'Cost of Living' (en España titulada 'Parejas Imperfectas'), Martyna Majok ganó ese mismo año dos premios Lucille Lortel del Off-Broadway neoyorquino, incluido el de Mejor Espectáculo. Tal carta de presentación fue lo bastante atractiva para Broadway como para estrenar una nueva producción en 2022 que la llevaría a recibir varias nominaciones a los Tony 2023: Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.