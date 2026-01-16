El Teatro Rialto de València presenta la última obra de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática

Espectáculo ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’ de María Velasco. - GVA

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta el espectáculo 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' de María Velasco, ganadora del Premio Godot a la Mejor Autoría 2025, que podrá verse en el Teatro Rialto de València el sábado 17 y el domingo 18 de enero.

Esta es la última obra de María Velasco, destacada como una de las mejores voces de la escena contemporánea. En este espectáculo, protagonizado por Maricel Álvarez y Carlos Beluga, propone el amor, en tanto que encuentro con lo desconocido y aventura cognoscitiva, como acontecimiento sobrenatural, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

La obra producida por Nave 10 - Matadero Madrid & Pecado de Hybris relata la llegada de una mujer a la edad media de la vida, incapaz de vivir una nueva experiencia erótica. La irrupción de un nuevo amor es solo comparable a un avistamiento nocturno, un aterrizaje OVNI, un contacto alien; un acontecimiento sobrenatural capaz de devolverla al pensamiento mágico y a la necesidad de grandes utopías.

A medio camino entre la autoficción (la autobiografía) y la ciencia ficción, 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' cuenta que las historias de amor equivalen a historias de Ovnis, objetos no identificados, en sociedades donde el individualismo y una concepción cero riesgos de los sentimientos están a la orden del día.

"En sus 'Cartas a un joven poeta', Rilke desaconsejaba a un escritor novel escribir poemas de amor. Solo con cuarenta años cumplidos me he atrevido a escribir y a dirigir una obra que aborda con descaro el amor y su anverso, el desamor. Ni siquiera después de hacer esta obra creo en el amor eterno, pero sí creo firmemente en que la utopía y la poesía hacen más plena nuestra existencia", explica la autora María Velasco de esta obra.

La escritora, autora y directora de escena María Velasco (1984, Burgos) es Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. Asimismo, obtuvo en 2025 el Premio Godot a la Mejor Autoría Teatral por 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos'.

Sus textos para la escena han sido traducidos a varios idiomas (catalán, euskera, francés, italiano, inglés, alemán, turco, serbio*) y han recibido reconocimientos como el XXXI Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, el Premio Internacional Heidelberger Stückemarkt y el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral (2022).

Las entradas de las funciones están a la venta en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.