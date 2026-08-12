Archivo - El Teatro Romano de Sagunt acoge la comedia 'La dama boba' de Lope de Vega - GVA - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 43 edición del festival Sagunt a Escena ofrece la representación de la comedia 'La dama boba' en el Teatro Romano de Sagunt (Valencia) este jueves 13 a las 22.30 horas.

Escrita por Lope de Vega en 1613, la obra plantea el clásico juego entre el amor y la razón, con los habituales malentendidos, personajes excéntricos y diálogos rápidos propios de su autor.

La trama se centra en la transformación de la protagonista, Finea, una mujer que se revela con una inteligencia y astucia sorprendentes para convertirse en una dama discreta, detalla Cultura de la Generalitat.

La función será accesible para la inclusión e integración de todos los públicos y contará con la dirección de Josep Maria Mestres y el texto de Xus de la Cruz.

La programación de la jornada se completará con el espectáculo 'Caso enterrado', de la compañía valenciana Colectiv Notknown, a las 20 horas en la Glorieta.

En esta pieza de circo, danza y teatro físico, el ficus bicentenario de la familia de la Cruz ha sido presuntamente asesinado y las cuatro componentes del clan se convierten en principales sospechosas.

'Caso enterrado' es la primera obra como colectivo de esta formación compuesta por cuatro artistas multidisciplinares, formados en la escuela de circo Creat. Su ópera prima ha sido reconocida con el Premio Llavoretes 2024 del Festival Contorsions de València y el Premio Alacant a Escena 2025.