Un técnico forestal afirma a la jueza de la dana que Pradas "y después Mazón" mandaban en la emergencia

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales, que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas "y después" el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "mandaban" en la emergencia.

El ingeniero ha indicado que quien dirigía la emergencia era Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, y cuando llegó Mazón al Cecopi, como él "mandaba más", después también era el que dirigía, ha dicho.

El técnico se ha pronunciado en estos términos en su testifical ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa penal de la dana, según ha podido saber Europa Press.

El testigo, quien no recordaba muchos aspectos por los que se le ha preguntado, ha explicado que el día 29 de octubre estaba presente en el Cecopi y a las 17.45 horas se dijo que había que mandar un mensaje de alerta a la población, a lo que nadie se opuso.

Ha indicado que pararon de 18 a 19 horas para que se redactara el mensaje y se enviara pero desconoce el motivo de por qué no se hizo y se retrasó hasta las casi las 20.30 horas.

Por último, el testigo ha explicado que ellos comunicaron por radio la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, con lo que de esta decisión eran conocedores tanto el Consorcio como Emergencias.