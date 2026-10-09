Los técnicos de la FIFA visitarán antes de final de año València para determinar si puede sede del Mundial 2030

Obras del Nou Mestalla, a 30 de septiembre de 2026. ARCHIVO. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la FIFA visitarán la ciudad de València antes de que finalice el año 2026 para determinar si, finalmente, el estadio del Nou Mestalla puede ser una de las sedes del Mundial de Fútbol que se disputará en 2030.

Así lo ha asegurado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien ha visitado la capital del Turia en este 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, acompañando al seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, en su visita al mural que València ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de 'La Roja'.

A preguntas de los medios, Louzán ha adelantado que los técnicos de FIFA "estarán presentes antes de final de este 2026, igual que haremos la visita a las nueve sedes, también se hará a València y a Vigo y, por lo tanto, creo que esa es una muy buena noticia".

El responsable de la federación ha hecho un llamamiento a "la prudencia debida para que los técnicos puedan comprobar cómo está este estadio y la previsión que hay de finalización para que pueda acoger grandes partidos de ese que va a ser el Mundial memorable, Mundial del centenario 2030".

"Estamos trabajando y vamos a estar aquí con los técnicos de FIFA porque hemos pedido que estar también aquí y vamos a estar en València, probablemente antes del final de año con todos los técnicos de FIFA, visitando lo que puede ser, y yo deseo que sea, una de las sedes del Mundial 2030 en España", ha insistido.

Interrogado por qué le "falta" a España para albergar la final del Mundial, ha contestado: "Ya saben que estamos trabajando para ello, creo que no ofrece dudas ese tema, independientemente de los comentarios que surgen en este sentido, pero España tiene las garantías de éxito para que esa final se dispute en España, por lo tanto yo creo que debemos trabajar en esta misma línea que estamos haciendo ahora".

Por otra parte, ha celebrado que se va a "hacer un detalle muy bonito", ya que "vamos a proponer volver a València con la Selección Española y está dentro de las posibilidades que el partido de cuartos de final de la Nations League se dispute en este Mestalla mítico ya". De este modo, podría ser la despedida del equipo del actual campo 'che'.

"Estamos todos por esa iniciativa", ha aseverado Louzán, que ha aludido al apoyo de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València.

"Hay buenas noticias, una vez más para València, gracias a la afición de Valencia, gracias a todos los que de alguna manera trabajan, como la Federación Valenciana y la Comunidad, al Ayuntamiento y Diputación, porque hay un entendimiento extraordinario y ojalá podamos seguir así. Pero del 25 al 29 de marzo, esperemos que la propuesta, porque hay que elevarla a los órganos de la federación, podamos estar aquí en esta comunidad celebrando un partido de cuartos de final, en este caso de la Nations League, para los que estamos clasificados ya", ha abundado.

CAMPO PENDIENTE EN PAIPORTA

Finalmente, se ha referido a las obras pendientes del campo de Paiporta, localidad afectada por la terrible dana de 2024. Al respecto, el dirigente ha afirmado que la federación está trabajando y ha señalado que, aunque la previsión inicial era hacer un campo en las mismas condiciones que estaba, "hemos variado eso".

Lo ha justificado porque "ya que vamos a hacer una obra nueva y vamos a destinar algo más de dos millones de euros, hay que hacer las cosas bien y queremos más espacio". En este sentido, se trabaja "el tema urbanístico con el Ayuntamiento y va en buena dirección", ha apuntado.

"Aunque haya que esperar unos meses más creo que merece la pena porque creo que merecemos hacer un campo de fútbol adecuado para esa población que sea el recuerdo y la memoria de, por desgracia, todo lo que ha sucedido. Pero que sepan que ese dinero existe, ese dinero va a estar ahí y lo estamos trabajando con la Comunidad Valenciana también y con el Ayuntamiento y espero que más pronto que tarde podamos hacerlo pero las cosas van por buen camino", ha finalizado.