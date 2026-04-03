El teléfono Mujer 24 horas de la Generalitat creció un 18% y atendió casi 85.000 llamadas en 2025

Archivo - Imagen de archivo de una visita a la Linea Mujer - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención telefónica de la red de Centros Mujer 24 horas de la Generalitat experimentó un crecimiento del 17,62% durante 2025 y atendió un total de 84.688 llamadas, que permitieron ofrecer una respuesta profesional, permanente y especializada a las víctimas. Un total de 8.542 mujeres (10,09 % del total) recurrieron por primera vez a este servicio a lo largo del año pasado.

Unos datos que, según la Conselleria de Igualdad, consolidan este servicio como un recurso esencial y estratégico de atención frente a la violencia contra las mujeres.

Esta línea telefónica es uno de los recursos asistenciales de la red de Centros Mujer al servicio de las mujeres que sufren o pueden sufrir las consecuencias de la violencia. Ofrece a las víctimas una atención inmediata, especializada, gratuita y confidencial, asegurando una respuesta rápida las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto a las a mujeres víctimas de violencia como a sus hijos e hijas, a su entorno y a profesionales.

Desde este servicio se realiza un seguimiento permanente y se mantiene un contacto periódico con las usuarias por si fuera necesario intervenir y si las circunstancias así lo aconsejan.

En términos generales, el comisionado de la Generalitat para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, señala que el aumento sostenido del número de atenciones que viene prestando esta línea telefónica "refleja mayor visibilidad, confianza social y acceso al recurso por parte de las mujeres en situación de riesgo".

EL 90% DE LOS CASOS POR MALOS TRATOS

El perfil más frecuente entre las usuarias que utilizaron el servicio por primera en 2025 corresponde a mujeres de entre 31 y 40 años, con hijos, solteras y desempleadas. En más del 90% de los casos lo hicieron por cuestiones relacionadas con los malos tratos por parte de la pareja o expareja. Según los datos del servicio, el 56,2% de las atendidas aceptó derivación a un centro para una primera cita presencial.

El 016 resultó ser el principal canal de conocimiento del servicio por parte de las mujeres que recurrieron a esta asistencia telefónica por primera vez, lo que para la Generalitat refuerza la importancia de la coordinación estatal-autonómica.

Del total de llamadas atendidas por la línea Mujer 24 horas en 2025, el 77,48% procedieron directamente de mujeres víctimas de violencia; el 17,18% correspondieron a profesionales de servicios sociales, sanitarios, del ámbito jurídico, policial o educativo, y el 5,34% restante se trataba de personas del entorno de la víctima o ciudadanía que alertaba o solicitaba información.

"Un dato que evidencia el papel de la línea no solo como recurso de emergencia, sino como nodo de coordinación interinstitucional, dando soporte a profesionales de distintos ámbitos implicados en la atención de la violencia contra las mujeres", subraya el comisionado.

Del total de llamadas recibidas, en 31.872 casos (37,64%) las cuestiones planteadas fueron resueltas por los profesionales del servicio, sin necesidad de derivación a otros recursos.

VIOLENCIAS SEXUALES

El servicio se articula a través de dos números: el 900 580 888 para atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y el 900 220 022 como línea específica de información y atención ante violencias sexuales.

En 2025 se atendieron un total de 1.664 llamadas vinculadas a atención ante violencias sexuales. Representa un crecimiento muy significativo, superior al 400% respecto a los registros de 2024.

Entre el total de llamadas atendidas vinculadas a este ámbito, 1.112 correspondieron a nuevos casos, en su mayoría de agresión sexual (67,18%).

Los datos reflejan el predominio de las agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja y que la mayoría de las llamadas fueron realizadas por las propias víctimas.

Respecto a la atención jurídica desde este servicio, resalta el incremento de llamadas atendidas por este motivo hasta alcanzar el 33,74% del total en 2025.

Por otro lado, por primera vez se han realizado encuestas de satisfacción del servicio, que indican un grado de satisfacción que alcanza el 100% en relación con el trato recibido durante la llamada, mientras que la satisfacción sobre la información recibida durante la comunicación se sitúa en el 98,39% por parte de las encuestadas.

La línea 900 Mujer es un servicio que presta atención por parte de equipos multidisciplinares especializados en los ámbitos social, psicológico y jurídico, que proporcionan información sobre derechos y recursos disponibles, asesoramiento personalizado adaptado a cada situación, apoyo emocional y contención en momentos de crisis e intervención en situaciones de emergencia en coordinación con el 1·1·2, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros recursos; además de ejercer la derivación y coordinación con los Centros Mujer y con otros servicios especializados.

Desde la puesta en marcha del nuevo contrato para la atención telefónica, el Consell incorporó por primera vez a cuatro abogadas dentro del equipo de profesionales con el propósito de ofrecer una respuesta más completa y eficaz a las víctimas, profesionales o entornos de las víctimas.

La Línea 900 actúa "como una puerta de entrada al sistema público de protección, garantizando una primera respuesta inmediata, accesible y profesional, independientemente del lugar desde el que se realice la llamada". "Todo el servicio se rige por estrictos protocolos de calidad, confidencialidad y seguridad, asegurando la protección de la identidad y de los datos de las personas usuarias, y reforzando el compromiso institucional con una atención integral, continua y especializada frente a todas las formas de violencia contra las mujeres", concluye el comisionado.