Tellado defiende que el caso de González Amador es "personal" y "que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, visita la ciudad de Alicante con motivo de las fiestas de Fogueres de Sant Joan. - EUROPA PRESS

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado, sobre el informe de la Guardia Civil que apunta a que Alberto González Amador habría ingresado más de 4 millones de euros al grupo Quirón, que "si hay un empresario que tiene que arreglar cuestiones concretas con la Hacienda Pública es una cuestión personal que en nada afecta a la señora Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la administración que ella dirige".

Así lo h manifestado Tellado en Alicante a preguntas de los medios

acerca del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, que ha trasladado al juez de Instrucción número 19 de Madrid en la investigación de la pieza separada en la que se instruye la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios.

El informe de la UCO, consultado por Europa Press y datado el pasado 19 de diciembre, expone que la empresa de González Amador "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar los servicios de consultoría que facturó a Quirón Prevención, una conclusión basada en el análisis efectuado por la Agencia Tributaria sobre la actividad y estructura de la mercantil.

A respecto, Tellado ha considerado que "estamos hablando de un caso de un particular". Y ha abundado en que "el particular debe aclarar en sede judicial y, por lo tanto, no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid".

Interrogado por las palabras del presidente del Ejecutivo central sobre la falta de autoridad moral de los 'populares' por este caso, Miguel Tellado ha replicado que "Pedro Sánchez trata de empatar y la realidad es que los casos de corrupción que rodean a su gobierno son escandalosos y solo por cada uno de ellos ya tendría que haber dimitido".

En este sentido, ha incidido en que "el caso del señor Amador es una cuestión particular que no afecta a una administración, sino a una persona, y por lo tanto usted no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces". "Eso ya se lo dejamos al Partido Socialista", ha ironizado.

"Nosotros -ha continuado-- respetamos la actuación de la justicia y creemos que es en los juzgados donde se debe sustanciar esas responsabilidades. Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo, que es lo que intenta Pedro Sánchez en estos momentos".

"Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad, la personal, la de su gobierno, la política, la de su partido y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa fundamentalmente para utilizar los resortes del poder en beneficio propio y como elementos para su defensa judicial", ha resuelto.

DE LOS SANTOS: "CIUDADANOS PRIVADOS"

En la misma línea, el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, preguntado por este asunto en rueda de prensa en València, ha remarcado que en su partido no suelen "comentar cuestiones ni judiciales ni económicas de ciudadanos privados".

"Si el señor González Amador se presenta a unas elecciones, con mis siglas o con las de cualquier otro partido, entonces seré el primero en hacer una valoración al respecto", ha subrayado, ha insistido en que el PP no tiene "nada que decir sobre personas que no tienen cargo público".

En cualquier caso, ha defendido que todo el mundo debe ser "responsable" con el pago de sus impuestos porque de ellos dependen el mantenimiento de los servicios sociales. Además, ha exigido al Gobierno que deje de "achicharrar los ciudadanos" en materia fiscal, ya que le ha acusado de haber subido "cien veces" los impuestos a pesar de que es el ejecutivo "que más recauda en toda la democracia y el que más deuda ha acumulado".