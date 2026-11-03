Tellado defiende que Mazón "asumió responsabilidades y dimitió" tras la dana mientras que Puente se "aferra a la silla"

Archivo - Carlos Mazón (i) y Miguel Tellado (d), durante una Junta Directiva Autonómica del PPCV, en imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "asumió sus responsabilidades y dimitió" a raíz de su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está "aferrándose a la silla" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo nombró, no está "dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades".

Así lo ha manifestado, en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, preguntado por si su formación aplica ahora el mismo criterio para reclamar dimisiones que los exigidos en accidentes o catástrofes mortales ocurridos bajo gobiernos del PP.

"Si se refiere a Angrois, la situación es completamente distinta. Ese accidente se produce, según dice la sentencia firme, hace 13 años por un fallo humano. Los sistemas de seguridad eran los que existían y no había habido ningún aviso de que ese sistema no estuviese funcionando adecuadamente", ha apuntado, por lo que ha considerado que son siniestros "no comparables".

Sobre la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, Tellado ha sostenido que en este caso "lo que no hubo fue avisos previos". "Quien tenía que haber avisado de lo que podía suceder era el Gobierno de España y no avisó adecuadamente. Es más, se producen todas esas muertes por el desbordamiento de un barranco titularidad del Gobierno de España", ha asegurado.

En este punto, ha valorado que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable del área de Emergencias e investigada en la causa, "dimitió a los pocos días" y ha señalado que, en el caso del accidente de Urda, "lo equivalente" a este cargo sería Puente. "Por lo tanto, ahí sí se asumieron responsabilidades", ha defendido sobre la gestión de la Generalitat Valenciana tras la riada.

LA CONSELLERA "A LOS POCOS DÍAS PRESENTÓ SU DIMISIÓN"

Preguntado entonces por si sigue apoyando a Carlos Mazón, el día en que precisamente se cumple un año de su dimisión como 'president' de la Generalitat, el secretario general del PP ha insistido en que la exconsellera Salomé Pradas, que era "la directamente responsable del Departamento de Emergencias" de la Comunitat Valenciana, "a los pocos días de aquel suceso presentó su dimisión", mientras que con el accidente ferroviario de Urda "estamos viendo ahora, en estos momentos, cómo Óscar Puente se aferra al cargo".

"Él tenía que ser conocedor de la situación en la que se encuentra el tramo de alta velocidad Madrid-Andalucía, 170 fallos del sistema LZB de seguridad, 170 fallos sin que el gestor público, Adif, dependiente del Ministerio, hubiese hecho absolutamente nada. Se desoyeron las advertencias de los maquinistas, todas. Y esto sucede nueve meses después del accidente de Adamuz, donde fallecieron cerca de 50 personas y hubo un número enorme de heridos", ha argumentado.

Ante esta situación, ha subrayado que el PP pide ahora, "igual" que tras el accidente ferroviario de Adamuz de principios de año, la dimisión del ministro Óscar Puente, aunque ha reconocido que es "insuficiente" porque la responsabilidad "no es solo" del titular de Transportes, "sino de quien le ha nombrado", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuestionado de nuevo sobre si apoya la gestión de Mazón de la dana, Miguel Tellado ha considerado que esto es "materia juzgada" y ha insistido: "Asumió sus responsabilidades y dimitió. Ojalá hubiese esa misma responsabilidad por parte del Gobierno saliente, del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, donde hoy vemos a un Óscar Puente aferrándose a la silla y a un Pedro Sánchez no dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades".

"Carlos Mazón presentó su dimisión como 'president' de la Generalitat Valenciana. Hoy, que estamos hablando del caso de Urda y del caso de Adamuz, vemos a todo un gobierno cerrando filas para defender al nefasto ministro de Transportes, Óscar Puente, y a quien le ha nombrado, que es Pedro Sánchez", ha zanjado.