Tellado subraya que Sánchez "conoce mucho" a Ábalos y "está en el ajo" como "número 1 de la trama de corrupción"

El secretario general del PP, Miguel Tellado (c), durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "conoce mucho" al exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos, y ha afirmado que "Sánchez está en el ajo" y "es desde luego el número uno de la trama de corrupción que atraviesa a todo este Gobierno".

Así lo ha señalado tras asistir este martes a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al ser preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez en las que ha afirmado que Ábalos era "un gran desconocido" para él.

Tellado ha comentado que "Sánchez tiene muy mala memoria, porque iban juntos en el Peugeot en el que le hicieron presidente, y por lo tanto, creo que Sánchez sí que conoce a Ábalos, lo conoce mucho".

"Sánchez está en el ajo, es desde luego el número uno de la trama de corrupción que atraviesa a todo este gobierno", ha zanjado.