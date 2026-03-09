La temporada de visitas guiadas al yacimiento de la Cova de l'Or de Beniarrés arranca este fin de semana

Archivo - Yacimiento de la Cova de l'Or de Beniarrés - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico de la Cova de l'Or de Beniarrés (Alicante) retoma este sábado su programa de visitas guiadas. La Fundación CV MARQ gestiona junto al Ayuntamiento de la localidad esta propuesta, que ofrece al visitante un "completo recorrido" tanto por el Centro de Interpretación como por el propio enclave arqueológico.

Las visitas guiadas, programadas durante los fines de semana hasta el próximo 12 de julio, incluyen la proyección de un vídeo que introduce a los visitantes en el yacimiento y su entorno medioambiental y paisajístico, para a continuación trasladarse en vehículo, incluido en el servicio ofertado, hasta el inicio del sendero que conduce al paraje.

Tras un pequeño recorrido a pie en el que los visitantes pueden disfrutar del Valle del Benicadell, se accede al interior de la cueva para recorrer el museo de sitio de la mano de guías especializados, quienes ofrecen una "explicación detallada" del yacimiento, de sus fases de ocupación, de la forma de vida, usos y costumbres de los pobladores que la habitaron hace más de 7.000 años, señala la Diputación de Alicante en un comunicado.

La Cova de l'Or es un yacimiento arqueológico "de referencia internacional del Neolítico" y convertido "en museo de sitio" por parte de la institución provincial, "con el objetivo de proteger, difundir y preservar su alto valor histórico".

Según ha reiterado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, "el Centro de Interpretación está gestionado desde su apertura, en 2022, junto al Ayuntamiento de Beniarrés, a través del convenio de colaboración suscrito con la Fundación MARQ".

Las personas interesadas en esta propuesta pueden reservar su entrada a través de www.marqalicante.com. El horario de visitas a ambos recursos culturales es de 09.00 a 14.00 horas y las salidas hacia la cueva se realizan a las 09.00 y a las 11.30 horas, los sábados y domingos.