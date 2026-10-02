El temporal deja chubascos torrenciales en zonas próximas a la costa y descarga hasta 146 l/m2 en Alcalà de Xivert

Archivo - Lluvia en un municipio valenciano - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal que azota la Comunitat Valenciana ha producido chubascos con tormenta de intensidad fuerte o torrencial, en general en zonas próximas a la costa y sin mucha penetración hacia el interior, en la Plana Alta, el Baix Maestrat y la Ribera y descargado hasta 145,8 l/m2 en Alcalà de Xivert.

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han acumulado además en Polinyà de Xúquer 127,8 l/m2 en las últimas 12 horas; y en Torreblanca, 121 l/m2.

Por su parte, las estaciones de Avamet han anotado en Cervera del Maestre 140,6 l/m2; en Cabanes Ribera, 133,4 l/m2; en Peñíscola, 125,8 l/m2; en Corbera, 106,8 l/m2; en Benicarló, 92,8 l/m2; y en Vinaròs, 89,1 l/m2.